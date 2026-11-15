Las cifras de la colaboración de Vigo y Disney+: ¿cuánto le costó el desfile al Concello?

Vigo vivió este sábado una jornada única, con un desfile protagonizado por algunos de los personajes más reconocidos de Disney. Así, la ciudad olívica abrió el apetito de cara al gran encendido de las luces de Navidad, que congregó a miles de personas en las calles del centro de la ciudad.

El desfile ha generado diversas opiniones en redes sociales. La gran afluencia y las altísimas expectativas empañaron el plato fuerte de la Navidad, que ha recibido múltiples críticas, especialmente entre portugueses que cruzaron la frontera esperando Disneyland Paris en Vigo.

Aun así, más de 250 personas y figuras hinchables que superaron los 12 metros de altura enamoraron a los más pequeños de la ciudad durante una hora. Mismos niños y niñas que se mostraron impacientes con el retraso de media hora que acumuló el inicio del desfile.

Con todo, como informó el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, en días previos, la cita estaba organizada y financiada por Disney+. "Pondremos vallas y nos encargaremos del uso del espacio público. Disney+ asume los costes de producción y organización del desfile y de la instalación", incidió.

De esta forma, el regidor olívico subrayó que el Concello no realizaría aportación económica alguna. Ahora bien, la gestión de la seguridad, movilidad y ordenamiento del espacio público supone ciertos gastos a las cuentas municipales ¿A cuánto asciende esta cifra?

Gasto municipal

El proyecto de convenio de colaboración con Disney+ recogido en el acta de la Xunta de Goberno Local del pasado 6 de noviembre desvela las cifras del acuerdo entre gobierno local y empresa, así como explica cómo surgió el acuerdo para que los personajes de Pixar y Marvel sean los protagonistas de la Navidad de Vigo 2026.

Según este documento, fue The Walt Disney Company Iberia SLU quien manifestó su interés en participar en la campaña navideña de Vigo, presentando al Concello una propuesta para desarrollar dos actuaciones "de carácter singular".

De esta forma, la compañía se comprometió a asumir íntegramente los costes asociados al desfile y a la "experiencia inmersiva" de Policarpo Sanz, incluyendo "los medios materiales, técnicos, logísticos y humanos necesarios para su ejecución". "Esta actuación se encuentra valorada en un millón de euros aproximadamente", confirma el acta municipal.

Desfile de Disney en Vigo S.P.

La formalización del convenio no comporta así "ninguna aportación económica directa", pero sí "podrá asumir costes municipales directamente relacionados a la puesta a disposición y gestión del espacio público". El Concello calcula que estos costes ascienden a 45.552,66 euros.

El documento también recoge detalles del acuerdo sobre publicidad, comisión de seguimiento y vigencia del convenio. El convenio especifica que la colaboración acabará con el 20 de enero, diez días más tarde del día en el que el Concello tiene previsto realizar el apagado de las luces.