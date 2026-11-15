Accidente en Redondela (Pontevedra): una persona fue rescatada semiinconsciente tras volcar su vehículo

Una persona ha sido rescatada semiinconsciente en Redondela tras volcar el vehículo que conducía. El accidente tuvo lugar a primera hora de este domingo, pasadas las 5:00 horas de la madrugada.

El 112 Galicia recibió los primeros avisos sobre una salida de vía de un vehículo en la N-552, a su paso por Redondela, pasadas las 5:00 horas. Testigos explicaron que el coche superó la rotonda, pero que finalmente volcó con una persona en su interior.

De este modo, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitaron la intervención de los Bomberos de O Baixo Miño e informaron a los Bomberos de Vigo, que también se sumaron al operativo. De hecho, comenzaron con las labores de estabilización del vehículo para extraer la persona con las máximas garantías de seguridad mediante una actuación coordinada por ambos equipos.

Emerxencias asegura que los bomberos sacaron del coche a la víctima en estado semiinconsciente. En consecuencia, cuando quedó liberada, una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó a la persona herida al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El operativo lo completaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.



