La Acampada de Vigo inicia su retirada de la Alameda: "Se han creado lazos que perdurarán en el tiempo"

Tras acordarlo en asamblea el sábado pasado y en consonancia con el resto de campamentos del Estado, la Acampada pola Vivenda de Vigo ha iniciado su retirada de la Alameda este fin de semana. Durante más de un mes han creado un espacio "útil" para visibilizar la crisis habitacional de la ciudad, así como primer paso de muchos vigueses y viguesas en el asociacionismo y la militancia.

Tras la desacampada de Madrid y haber logrado su primer objetivo, organizar una huelga general por una vivienda digna, los acampados tomaron la decisión de comenzar la retirada de la Alameda de Plaza Compostela, donde decenas de personas han dormido durante cinco semanas. El siguiente paso es mudarse a los barrios y seguir apoyando el trabajo de las asociaciones y colectivos sociales de Vigo.

"Esto se decidió el fin de semana pasado, entonces hemos intentado que la dinámica y las gestiones fueran lo más fáciles posibles y que no se hiciera todo únicamente en un día", ha explicado una de las portavoces de la Acampada, Selene Franco, a Treintayseis. La joven confirma que comenzaron este sábado recogiendo el "barrio nuevo".

Durante la tarde del domingo, diversos activistas han continuado las labores de limpieza y recogida en el siguiente tramo de la acampada, el del "Barrio da Comuna Viguesa". Mientras unas personas se dedican a barrer con un rastrillo la tierra de la Alameda, otras se dedican a recoger toldos, tiendas y palés.

Según ha detallado Franco, se están intentando poner en contacto con todas las personas que donaron estas instalaciones, herramientas o altavoces para devolverles sus objetos. Además, la comida no utilizada será donada a otras asociaciones de la ciudad que compartan su visión sobre la crisis de la vivienda.

Así, la Acampada pola Vivienda vivirá en los próximos días sus últimas noches en Praza Compostela, con la satisfacción de haber creado una red de apoyo a las asociaciones y colectivos presentes en la ciudad, así como a las personas sin hogar a las que han dado cobijo durante estas semanas. Ahora exigen al Concello y a la Xunta que ofrezcan alternativas habitacionales para que no tengan que enfrentarse al frío y a la lluvia sin un techo donde resguardarse.

"Lazos que perdurarán"

"De esta acampada han surgido vínculos políticos y emocionales entre nosotras. También una intención muy fuerte de seguir organizadas, puesto que el problema de la vivienda sigue vigente y no ha terminado con nuestra acampada", ha asegurado Franco, que ha afirmado que seguirán reuniéndose en asambleas y trabajando de manera horizontal como hasta el momento.

Los acampados consideran haber sido "útiles" para "visibilizar una situación de hartazgo y un sentimiento de mucha frustración". "Hemos creado un grupo de gente organizada, politizándose y trabajando en conjunto para intentar poner solución a este tipo de problemáticas. Se han creado lazos organizativos y políticos que probablemente perdurarán en el tiempo", ha indicado la portavoz.

Esta acampada considera que este espacio también ha animado a muchas personas a volver a organizarse o, incluso, a conectar por primera vez con la militancia y el movimiento asociativo. En este sentido, ha comentado que durante este mes participaron en el colectivo tanto personas entre 20 y 30 años como vecinos y vecinas que superan los 50 años.

Acampada pola Vivenda de Vigo durante la manifestación del 11-N S.P.

"Hemos construido un núcleo bastante intergeneracional. Tenemos compas que formaron parte de una acampada que estivo tres años en Vigo y que fue desalojada a raíz de la pandemia, que nos han enseñado mucho, gente que lleva haciendo activismo muchísimo tiempo. Al final es una manera de educar y poner en común dinámicas y herramientas que tiene la clase trabajadora para protestar y conseguir cosas", ha señalado Franco.

En resumen, la Acampada pola Vivenda defiende que la experiencia en la Alameda ha sido "muy nutritiva", tanto para los activistas con cierta trayectoria que han aprendido nuevas formas de comunicar sus mensajes a través de redes sociales, como para los novatos que han aprendido cómo organizarse "a la hora de luchar por los derechos humanos básicos".

Ahora bien, como recordaron en sus redes sociales este sábado: "A loita non rematan na Alameda!". El colectivo continuará su actividad como movimiento asambleario, para reforzar el tejido asociativo existente en la ciudad y trabajar en los barrios por una vivienda digna.