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Vigo dedicará 28.000 euros a la ludoteca del CRAC de Coruxo
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que su gobierno destinará 28.000 euros a la ludoteca del CRAC de Coruxo a través del convenio firmado con la entidad
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El Concello de Vigo destinará 28.000 euros a la ludoteca del Centro Recreativo Artístico y Cultural de Coruxo, en base al convenio firmado con la entidad.
En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado que se trata de un programa de dinamización infantil y juvenil. "Es una forma de hacer actividades, de que los niños y niñas aprendan y se diviertan aprendiendo", ha valorado.
El regidor olívico también ha destacado que la ludoteca permite una mejor conciliación a padres y a madres. "Es una gran herramienta para el ocio, para la conciliación familiar, para la educación, para la diversión y genera empleo", ha concluido.