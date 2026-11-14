Vigo dedicará 28.000 euros a la ludoteca del CRAC de Coruxo

El Concello de Vigo destinará 28.000 euros a la ludoteca del Centro Recreativo Artístico y Cultural de Coruxo, en base al convenio firmado con la entidad.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado que se trata de un programa de dinamización infantil y juvenil. "Es una forma de hacer actividades, de que los niños y niñas aprendan y se diviertan aprendiendo", ha valorado.

El regidor olívico también ha destacado que la ludoteca permite una mejor conciliación a padres y a madres. "Es una gran herramienta para el ocio, para la conciliación familiar, para la educación, para la diversión y genera empleo", ha concluido.