La ministra de Deportes durante su visita a Balaídos: "Vigo tendrá mucho que decir en el Mundial 2030"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este sábado el estadio de Balaídos, acompañada del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del Celta, Carlos Cao. La representante estatal ha destacado los avances en las obras del templo y celeste y asegurado que "tendrá mucho que decir dentro del Mundial 2030".

Así lo ha afirmado en declaraciones posteriores a los medios de comunicación. "Han sabido ser previsores. Acabo de ver el estadio y la verdad es que me quedo impresionada. No solamente de lo que ya está hecho, sino de lo que hay proyectado para que termine en tiempo antes del Mundial 2030", ha afirmado.

La ministra ha realizado su visita institucional a Balaídos antes de confirmarse cualquier inspección de la FIFA al estadio olívico. Ahora bien, Tolón ha defendido que trabajará para que Vigo tenga un papel importante dentro de la cita mundialista, tanto por los avances constructivos ya realizados como por su ubicación "estratégica" dentro de la península.

"Es muy importante que en este Mundial todo esté perfectamente organizado, con unas infraestructuras que ya tenemos en nuestro país y, como acabo de ver, aquí en Galicia, en Vigo, en Balaídos. Tenemos un estadio que está muy por encima de la altura de lo que podía esperar", ha incidido la ministra, que ha dado la enhorabuena tanto al club como al regidor olívico.

Preguntada por los medios de comunicación, Tolón ha asegurado que su departamento está trabajando con todas las comunidades autónomas, incluida Galicia, para financiar las actuaciones necesarias en las sedes mundialistas. Ahora bien, ha hecho un llamamiento para que diputaciones y "en este caso" la Xunta se involucren para que "entre todos hagamos grande el Mundial 2030".

La ministra no ha desvelado cómo el Estado va a ayudar a las sedes mundialistas: "Paso a paso. Lo más importante es que la FIFA decida y decida bien. Creo que no vamos a tener problema aquí, en este precioso estadio y después iremos caminando conjuntamente, porque este gobierno ya tiene la hoja de ruta".

Reunión antes del 29-N

Por su parte, el alcalde ha agradecido la visita de la ministra del Gobierno de España, durante una jornada que coincide con el encendido del alumbrado navideño de Vigo. "Estamos muy preparados y con una situación muy firme para ser sede del Mundial. (...) Le agradezco mucho el apoyo que nos estuvo dando hasta ahora", ha afirmado.

En cuanto a la futura reunión con Xunta y Deputación, Caballero ha afirmado que no hay fecha confirmada pero que comenzarán a ponerse en contacto con sendos gabinetes a partir de la semana que viene. "Antes de las elecciones, sin ninguna duda", ha aclarado el regidor socialista tras las preguntas de los medios.