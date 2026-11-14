Cuenta atrás en Redondela (Pontevedra) para el espacio peatonal junto al colegio Porto Cabeiro

El Concello de Redondela (Pontevedra) avanza en la transformación urbana y la mejora de la seguridad vial en la parroquia de Cabeiro. En concreto, el gobierno local ha abierto la licitación de las obras del entorno del CEIP Porto Cabeiro.

Según ha informado el consistorio, el proyecto sale a concurso con un presupuesto de 401.700 euros, financiado íntegramente con fondos municipales. "Entramos en la recta final para transformar un espacio actualmente dominado por los vehículos", ha afirmado la alcaldesa de la localidad, Digna Rivas.

El proyecto, con una superficie total de 2.835 metros cuadrados, se diseñó bajo los criterios de movilidad sostenible que defiende el gobierno local. La intervención contempla una plataforma única en la Estrada de Porto Cabeiro para generar una zona amplia de convivencia en el entorno del colegio.

Además, en el Camiño do Campiño se aplicará una solución de calmado del tráfico con una plataforma elevada donde la velocidad se limitará a 10 kilómetros por hora. Así, el Concello completa la estrategia de renovación integral diseñada para los barrios de Porto Cabeiro y A Millarada.