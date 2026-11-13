Aviso en una parada de Vitrasa anulada por la celebración de la Navidad. Treintayseis

Vitrasa modifica sus recorridos por el encendido de la Navidad de Vigo: líneas y paradas afectadas

El inicio de la Navidad de Vigo traerá importantes modificaciones en el servicio de autobuses urbanos. Vitrasa ha anunciado desvíos y anulaciones de paradas para este sábado 14 de noviembre, coincidiendo con la celebración del desfile de Disney+ y el encendido de las luces, previsto para las 20:00 horas en Porta do Sol.

Las restricciones afectarán especialmente a García Barbón, Policarpo Sanz, Colón y Urzaiz, con cambios que se aplicarán de forma progresiva a partir de las 15:00 horas y que se sumarán a las modificaciones que ya están vigentes desde el pasado 1 de noviembre.

Mañana, sábado 14 de noviembre, las alteraciones del servicio afectarán a las líneas A, C1, C3i, C3d, 4A, AC, 5A, 5B, 7, 9B, 10, 11, 12B, 15B, 15C, 16, 17 y 24.

A partir de las 15:00 horas, con el corte de tráfico de García Barbón para el desfile navideño, quedarán anuladas las paradas de Policarpo Sanz y García Barbón, con la excepción de las paradas 106 y 126 de esta última avenida, que permanecerán operativas exclusivamente para la línea 31.

Los autobuses que circulen en dirección García Barbón serán desviados por Sanjurjo Badía, el túnel de Beiramar y Areal, mientras que los que se dirijan hacia Sanjurjo Badía utilizarán el túnel de Beiramar para recuperar su recorrido.

Posteriormente, a partir de las 19:00 horas, los cortes previstos en Colón para el encendido navideño obligarán a introducir nuevas modificaciones.

En esta segunda fase quedarán anuladas las paradas de Urzaiz-Príncipe, Urzaiz número 28 y las de Policarpo Sanz y García Barbón, además de la parada número 18 para las líneas 5B y 17.

Los autobuses con destino Urzaiz circularán por Colón, Uruguay y Cervantes antes de recuperar su recorrido habitual. Por su parte, los que se dirijan hacia Policarpo Sanz utilizarán García Barbón, Pontevedra y Areal, retomando su itinerario desde la Praza de Compostela.

Desvíos durante la Navidad

Al margen del dispositivo extraordinario de este sábado, Vitrasa mantiene las modificaciones que entraron en vigor el pasado 1 de noviembre con motivo de los trabajos de montaje de las atracciones navideñas en Policarpo Sanz.

En dirección Colón, los cambios afectan a las líneas A, C1, C3d, 5A, 9B, 10, 15B, 15C, 24, 28 y N4, que desde Cánovas del Castillo circulan por Carral, Marqués de Valadares y Colón antes de recuperar su recorrido habitual.

En este caso, la línea 9B inicia su recorrido hacia Candeán en Urzaiz-Príncipe, mientras que la línea 24 circula desde la estación de Guixar por Areal y Colón en dirección Poulo.

Las paradas anuladas son Praza de Compostela número 2 y Policarpo Sanz números 26 y 40. Como alternativas, los usuarios pueden utilizar las paradas de Cánovas del Castillo número 18, Urzaiz-Príncipe y García Barbón número 18, además de las provisionales de Marqués de Valadares número 19 y Colón número 12, esta última solo para los autobuses que ascienden por Urzaiz.

En dirección Porta do Sol, los desvíos afectan a las líneas A, C3i, 5A, 10, 11, 15B, 15C, H1, N1 y N4.

En este sentido, los autobuses circulan desde Urzaiz o García Barbón por República Argentina, Pontevedra y Areal, recuperando su recorrido en la Praza de Compostela. La línea H1, por su parte, utiliza el túnel de Beiramar y continúa por Areal hacia la Praza de Compostela en dirección al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Permanecen anuladas las paradas de Policarpo Sanz número 25 y Colón número 27, esta última con excepción para la línea 17. Las alternativas más próximas son Urzaiz número 13, García Barbón número 7, Areal, a la altura de la Aduana, y Praza de Compostela.

Los usuarios pueden consultar las modificaciones y los avisos actualizados a través de la página web oficial de Vitrasa, especialmente durante las jornadas de mayor afluencia, cuando los dispositivos de tráfico podrán adaptarse a las condiciones de circulación y seguridad.