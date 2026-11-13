UGT suspende la concentración del lunes en Vigo contra el ataque a su sede

Actualización: Finalmente, la concentración tendrá lugar el martes 16 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, frente a su sede de Vigo, en la calle García Barbón con Heraclio Botana.

UGT ha anunciado este viernes la suspensión de la concentración convocada para el próximo lunes, 16 de noviembre, en Vigo, en señal de repulsa por el ataque con un artefacto explosivo sufrido el pasado miércoles en su sede de la ciudad. A la protesta estaba previsto que acudiese el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez.

La organización sindical había informado este mismo viernes de la convocatoria, prevista para las 17:30 horas frente a sus instalaciones de la calle García Barbón. Sin embargo, posteriormente comunicó su suspensión, sin concretar por el momento una nueva fecha.

La movilización pretendía condenar los hechos ocurridos durante la huelga general del pasado 11 de noviembre, cuando dos individuos lanzaron un artefacto explosivo contra la sede sindical.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables del ataque.

Desde UGT han condenado los hechos, que consideran un ataque a la libertad sindical y un "mal broche para una jornada de huelga que contó con un amplio seguimiento y que transcurrió dentro de la normalidad en toda Galicia".