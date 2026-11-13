Una maleta abandonada junto a Urgencias del Álvaro Cunqueiro de Vigo moviliza a los Tedax

Una maleta abandonada en las inmediaciones del servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha provocado la movilización de agentes de la Policía Nacional especializados en desactivación de explosivos (Tedax) durante la mañana de este viernes.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, la alerta se produjo después de que un hombre dejase una maleta junto a la puerta de acceso a Urgencias y abandonase el lugar, lo que despertó las sospechas y llevó al propio centro hospitalario a avisar a las autoridades.

Ante esta situación, la Policía Nacional activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de incidentes y desplazó hasta el hospital a los especialistas en desactivación de artefactos explosivos.

Finalmente, la intervención se saldó con una falsa alarma, después de que los agentes comprobasen que el interior de la maleta únicamente contenía ropa, sin que se detectase ningún objeto peligroso.