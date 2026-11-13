Luz verde a la constitución de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo, dotada con 8,6 millones

La Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo) da un nuevo paso para su puesta en marcha.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la escritura de constitución de esta sociedad, que contará con un capital de 8,6 millones de euros y tendrá como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles en la ciudad.

Según ha informado el alcalde, Abel Caballero, el nuevo organismo municipal actuará en la urbanización, promoción y construcción de vivienda protegida a precio tasado, además de encargarse de la gestión de alquileres.

La sociedad anónima comenzará su actividad con dos proyectos: la construcción de 200 viviendas en Santa Cristina de Lavadores y la gestión de otras 27 en Esturáns, cuya ejecución ya ha sido adjudicada.

La creación de EMVigo forma parte de la estrategia municipal para ampliar el parque de vivienda protegida. El pasado mes de marzo, el Concello aprobó la memoria justificativa de la sociedad, que estará financiada íntegramente con fondos municipales.

En el caso de Santa Cristina de Lavadores, el Ayuntamiento adjudicó en enero la redacción del proyecto de urbanización de un ámbito de más de 12.000 metros cuadrados, donde también se contemplan zonas verdes y equipamientos públicos.

Por su parte, la promoción de Esturáns, situada en el entorno de Tomás Alonso, contempla un edificio de nueve plantas con 27 viviendas protegidas, 39 plazas de garaje y trasteros. El inmueble dispondrá de 18 pisos de un dormitorio y nueve de dos habitaciones.

La actividad de EMVigo también podrá extenderse a otros proyectos residenciales y a actuaciones de rehabilitación, además de la gestión del programa municipal de alquiler, con el que el Concello busca facilitar la incorporación de viviendas vacías al mercado a precios asequibles.

PP de Vigo: "Pura propaganda

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado los retrasos en la puesta en marcha de la Empresa Municipal de Vivienda, anunciada hace año y medio, y ha acusado al gobierno de Abel Caballero de convertir la política de vivienda en "pura propaganda".

Sánchez ha cuestionado la gestión municipal en esta materia y ha asegurado que, en 19 años de mandato, Caballero "no ha construido ni una sola vivienda pública" en la ciudad.

La dirigente popular también ha reprochado al alcalde sus promesas incumplidas y ha lamentado la ausencia de viviendas en Vigo dentro de la convocatoria estatal de 104 alquileres asequibles en Galicia.

"Tenemos un alcalde que inaugura lo que no construye y anuncia lo que no ejecuta", ha sentenciado.