29-N: la Junta Electoral requiere a Abel Caballero por criticar a la Xunta y a la Deputación

La Junta Electoral de Vigo ha advertido al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, por vulnerar su deber de neutralidad en periodo electoral, en relación con la presentación de los presupuestos municipales de 2027. Se trata de un requerimiento, el organismo no ha abierto ningún proceso sancionador.

Según informa Europa Press, la denuncia fue presentada por el PP, en relación con unas manifestaciones grabadas del regidor olívico con motivo de la presentación de las cuentas municipales del año próximo y remitidas a los medios entre los días 19 y 23 de octubre.

Aunque la Junta Electoral no cuestiona "la facultad del Ayuntamiento de Vigo para aprobar y presentar públicamente sus presupuestos municipales, ni el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre su contenido", sí constata que Abel Caballero "no se limitó a exponer las previsiones presupuestarias"

"Introdujo reiteradas valoraciones críticas sobre la actuación de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra, contraponiéndolas favorablemente a la gestión municipal, y a la actuación del Gobierno del Estado", ha afirmado el ente electoral.

Asimismo, también ha señalado que esas manifestaciones no fueron "referencias aisladas", sino que "se insertan en un discurso reiterado de crítica a otras administraciones y exaltación de la gestión municipal".

Por ello, "exceden de la información objetiva sobre el contenido de los presupuestos y adquieren un carácter de confrontación política y partidista, impropio de un acto institucional celebrado durante el período electoral".

La Junta Electoral remarca que "las expresiones utilizadas, especialmente las descalificaciones de los responsables de otras administraciones y las alusiones expresas al Partido Popular y a sus representantes", van "más allá" de una finalidad informativa.

En todo caso, ante la naturaleza de los hechos, el órgano judicial considera suficiente hacer un requerimiento al alcalde para que estos hechos no se repitan y declarar que las manifestaciones vulneraron ese deber de neutralidad, sin incoar procedimiento sancionador.