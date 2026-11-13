¿Disney bajo la lluvia? La previsión de precipitaciones amenaza el encendido de la Navidad de Vigo

Tras el asombro entre vecinos y vecinas por las pocas precipitaciones en los últimos meses, la lluvia ha vuelto a Vigo con fuerza esta semana. El agua ha sido el protagonista durante todo el fin de semana y la previsión de chubascos amenaza el primer gran fin de semana de la Navidad olívica.

Este sábado, 14 de noviembre, tendrá lugar el gran encendido del alumbrado navideño de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, pulsará a las 20:00 horas el botón rojo que dará inicio a la Navidad en todo el planeta, siempre y cuando el tiempo lo respete.

Además, la época más mágica del año en la ciudad olívica cuenta este 2026 con una gran novedad: la colaboración con Disney Plus, que ofrecerá un desfile único a lo largo de la calle García Barbón. Mickey Mouse y compañía animarán la previa al encendido, también si las lluvias lo permiten.

Y es que tanto MeteoGalicia como Aemet prevén precipitaciones de forma prácticamente continuada durante todo el fin de semana. Vigo ha amanecido este viernes con lluvias, que serán más leves con el paso de las horas, pero que continuarán sábado y domingo. Los termómetros se situarán entre los 14 y los 18 grados a lo largo de estos tres días.

¿Lluvia en el encendido?

El sábado es el gran día de la Navidad de Vigo. A partir de las 17:00 horas, los personajes de Disney asombrarán durante hora y media a locales y turistas que se acerquen a la calle García Barbón. La fiesta continuará a las 20:00 horas en Porta do Sol, donde tendrá lugar el encendido navideño.

Un día tan importante no puede estropearlo la lluvia, aunque las previsiones no son del todo halagüeñas. Aunque la nubosidad será menos intensa, leves precipitaciones tendrán lugar a lo largo de toda la mañana según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera que no llueva entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por su parte, MeteoGalicia adelanta unas horas las precipitaciones, ya que prevé que remitan sobre las 12:00 horas y arranquen de nuevo a las 18:00 horas.

De esta forma, parece que los personajes de Disney tiene altas probabilidades de librarse de presumir de paraguas, mientras que las personas que acudan al encendido de las luces de Navidad en Porta do Sol corren el riesgo de volver a sus casas empapados. Aun así, se trata de precipitaciones ligeras, que no deberían poner en peligro la celebración de ambos eventos.