Aviso de la Policía Local con restricciones para este sábado. Treintayseis

Todos los cortes de tráfico de la Navidad de Vigo: las restricciones arrancan este sábado a las 15:00 horas

Vigo ya tiene definido su plan de tráfico para la Navidad 2026-2027. El Concello ha aprobado este viernes las medidas especiales de movilidad que estarán vigentes durante las próximas semanas y que comenzarán a aplicarse este sábado 14 de noviembre, coincidiendo con el desfile navideño y el encendido de las luces.

La jornada inaugural concentrará las principales restricciones, con cortes de circulación desde las 15:00 horas en García Barbón y otras calles del centro. El dispositivo se mantendrá hasta aproximadamente las 22:30 horas, aunque el perímetro de acceso restringido podría prolongarse hasta las 23:30 horas, en función de la afluencia de público.

El desfile navideño, previsto entre las 17:00 y las 18:00 horas, recorrerá García Barbón desde Isaac Peral hasta República Argentina. Para preparar el itinerario, desde las 15:00 horas se cortará el tráfico general en García Barbón, entre Isaac Peral y Policarpo Sanz, así como en República Argentina, entre García Barbón y Rosalía de Castro.

Además, alrededor de las 16:30 horas se cerrará Isaac Peral durante aproximadamente media hora para permitir la salida de la comitiva. También se interrumpirá la circulación en Alfonso XIII desde Cervantes y la salida de la AP-9V hacia Alfonso XIII y García Barbón.

Plano general de los cortes del desfile y el encendido. Concello de Vigo

A partir de las 17:00 horas entrarán en vigor los cortes específicos del encendido, que afectarán a Policarpo Sanz, Elduayen, Paseo de Alfonso XII, Doutor Cadaval desde López de Neira, Reconquista entre Marqués de Valadares y Policarpo Sanz y Urzaiz entre Colón y Lepanto, entre otros puntos. En este último tramo de Urzaiz se contempla una excepción para los autobuses urbanos en sentido descendente mientras las condiciones permitan su paso.

El plan también prohíbe estacionar durante el dispositivo en toda la calle Isaac Peral, García Barbón entre Isaac Peral y Colón y República Argentina entre García Barbón y Rosalía de Castro.

En cuanto a los residentes, el acceso ordinario a los garajes afectados se mantendrá, siempre que sea posible, hasta aproximadamente las 16:00 horas. A partir de ese momento, los movimientos quedarán supeditados a la autorización de la Policía Local.

Aforo de Porta do Sol

El encendido de las luces de Navidad está previsto para las 20:00 horas y contará con un dispositivo especial de control de aforo en Porta do Sol.

El interior de la plaza permanecerá cerrado desde las 15:00 horas para preparar el recinto y la apertura controlada al público está prevista alrededor de las 18:00 horas.

El plan establece un aforo máximo de 6.084 personas. Cuando se alcance el 90% de la ocupación se cerrarán preventivamente los accesos, que únicamente podrán reabrirse con autorización del puesto de mando.

También se habilitará una zona reservada para personas con movilidad reducida y un acompañante, con acceso exclusivo desde Doutor Cadaval.

Vialia y Cíes Market

La zona de Vialia, donde este año se instalarán el mercadillo navideño y la noria, será otro de los puntos con mayores restricciones.

Durante las jornadas de mayor afluencia, la Policía Local podrá establecer filtros de acceso en Urzaiz a la altura de Os Choróns, Travesía de Vigo con Vía Norte y la confluencia de Urzaiz con la plaza de Fernando el Católico. También se contempla la regulación del tráfico desde Praza de España.

Plano de movilidad de Vialia y Cíes Market en días de alta afluencia. Concello de Vigo

En caso de activarse el bloqueo de Urzaiz en sentido descendente, entre el entorno de Vía Norte y Vázquez Varela hasta Lepanto, el paso quedará reservado para el transporte colectivo y los taxis autorizados.

Asimismo, se anularán los pasos de peatones de Lepanto y Alfonso XIII en el entorno de la Praza da Estación, habilitando recorridos peatonales alternativos. En la Baixada á Estación únicamente podrán circular autobuses y taxis autorizados, mientras que el aparcamiento exterior de Vialia tendrá su acceso restringido a abonados y residentes.

Las terrazas de Lepanto y del paseo de Alfonso XIII, entre la Praza da Estación y Padre Ramón María Aller, deberán permanecer desmontadas durante la campaña navideña.

Plano de movilidad en días de afluencia moderada. Concello de Vigo

Jornadas de máxima afluencia

El Concello distingue entre jornadas de afluencia moderada, alta y una jornada con dispositivo específico, la correspondiente al encendido del 14 de noviembre.

En concreto, el calendario municipal contempla 12 días de afluencia alta, 45 de afluencia moderada y uno con dispositivo especial. Entre las fechas de mayor concentración prevista figuran los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7, 8 y 26 de diciembre; y 4 y 5 de enero.

Calendario municipal de jornadas de alta y moderada afluencia. Concello de Vigo

Como norma general, las medidas especiales de regulación del tráfico se concentrarán entre las 17:00 y las 21:00 horas, aunque la vigilancia comenzará desde el mediodía y los dispositivos podrán adelantarse o prolongarse cuando sea necesario.

Transporte público

El dispositivo también introduce modificaciones en el transporte público. Durante los cortes se anularán las paradas de Vitrasa de Policarpo Sanz entre Colón y Reconquista, y se establecerán recorridos alternativos por calles como Carral, Marqués de Valadares, Colón y Uruguai, dependiendo de la fase del operativo.

Durante la campaña navideña, la parada de taxis del Paseo de Alfonso XII se trasladará a Falperra, entre los números 5 y 17.

Para quienes accedan en vehículo particular, el Concello recomienda utilizar los túneles de Areal y Beiramar y evitar atravesar el centro. También aconseja recurrir a aparcamientos situados fuera de las zonas de mayor concentración o estacionar en Samil y Navia para completar el trayecto en transporte público.

Por otra parte, se han definido cuatro itinerarios peatonales para conectar la zona centro con Cíes Market y evitar aglomeraciones. El ascensor Halo contará con personal para organizar las colas en Serafín Avendaño, que deberán orientarse hacia Callao y no hacia García Barbón.

Plano de los cuatro itinerarios peatonales entre el centro y Vialia. Concello de Vigo

El Concello también habilitará próximamente en su página web una autorización identificativa que los residentes de las calles afectadas podrán descargar e imprimir para facilitar sus accesos a través de los controles policiales.

Restricciones a las obras

El plan de movilidad incorpora además limitaciones para las obras y ocupaciones de la vía pública.

En el área central de especial afluencia, que comprende el centro urbano y el entorno de Vialia, se restringirán los eventos y actividades que ocupen el espacio público sin autorización expresa hasta el 11 de enero de 2027.

Plano del área central de especial afluencia. Concello de Vigo

Además, desde el 12 de diciembre hasta el 7 de enero se prohibirán, con carácter general y salvo autorización excepcional o urgencia, las obras que afecten a calzadas y aceras en una zona urbana mucho más amplia.

Plano de la zona urbana afectada por las restricciones de obras. Concello de Vigo

Todas estas medidas podrán modificarse durante la campaña en función del volumen de tráfico, las condiciones meteorológicas y la afluencia de visitantes. La Policía Local será la encargada de activar, adaptar y levantar las restricciones cuando las condiciones de seguridad lo permitan.