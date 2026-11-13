El Concello de Vigo adjudica por 3,4 millones el alquiler de 32 vehículos para la Policía Local hasta 2030

La Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo ha adjudicado este viernes por 3,4 millones de euros el contrato de alquiler de vehículos para la Policía Local hasta 2030, lo que supondrá un gasto anual de unos 857.000 euros. La adjudicataria es Fraikin Assets SAS, una empresa especializada en alquiler de vehículos y gestión de flotas.

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, el nuevo contrato permitirá ampliar en 15 unidades la flota de vehículos alquilados, que pasará de 17 a 32, para responder a las necesidades derivadas de la incorporación de 17 nuevos agentes a la Policía Local, cuya plantilla alcanza los 340 efectivos.

Los vehículos incluidos en el contrato son 18 turismos patrulleros con kit de detenidos, dos patrulleros sin este equipamiento, tres furgones para atestados, uno para atención ciudadana, otro para la unidad de drones, tres pick-up 4x4 para el servicio medioambiental, un furgón para Costa y Playa y tres turismos camuflados.

A estos se suman otros 55 vehículos de propiedad municipal, por lo que el parque móvil de la Policía Local alcanzará las 87 unidades.

Tarifas del taxi para 2027

Por otra parte, el Gobierno municipal ha iniciado el trámite de audiencia y el período de alegaciones para la revisión de las tarifas del taxi de Vigo de cara a 2027.

La propuesta inicial contemplaba un incremento del 9,59%, que posteriormente se redujo al 6% y finalmente quedó fijado en el 5,8%.

De acuerdo con la ordenanza municipal, el Concello remitirá el informe a representantes del sector, sindicatos y organizaciones de consumidores para que puedan presentar sus alegaciones. Una vez concluido este plazo, el Gobierno local analizará las observaciones recibidas antes de elevar el expediente a la Xunta de Goberno para su aprobación.