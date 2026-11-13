La Acampada de Vigo urge a Concello y Xunta una alternativa para las personas sin hogar que duermen en la Alameda

La Acampada de Vigo cumplió esta semana un mes de actividad y ya prepara su desacampada, que tendrá lugar este domingo 15 de noviembre. Por ello, solicitan a las administraciones públicas una alternativa habitacional para las diez personas sin hogar que pernoctan en la Alameda de Plaza Compostela.

La Acampada pola Vivenda de Vigo se ha dirigido tanto al Concello como a la Xunta de Galicia para solicitar una "intervención inmediata" para las diez personas en situación de sinhogarismo que duermen en la Alameda. Han entregado escritos al alcalde Abel Caballero, a la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, y a la delegada territorial autonómica, Ana Ortiz.

En un comunicado, han recordado que estas diez personas están recibiendo acompañamiento, apoyo alimentario y protección en la propia acampada. "O levantamento da acampada xera unha enorme preocupación polo seu futuro inmediato, xa que carecen de alternativas habitacionais e van quedar novamente expostas a unha situación de extrema vulnerabilidade e indefensión", han afirmado.

Así, los acampados han subrayado que ambas administraciones tienen responsabilidades legales en la atención de personas en situación de exclusión social. "Por tanto, reclámase ao Concello de Vigo e á Xunta de Galicia que abandonen a súa guerra partidista e se senten a traballar de maneira coordinada para ofrecer unha solución urxente e efectiva a estas dez persoas", han aseverado.

La preocupación de los acampados es mayor debido a las condiciones climáticas propias de estas fechas, con la llegada de frío y humedad, que ponen en riesgo la situación de las personas sin hogar. Además, han alertado sobre la "crecente inseguridade" por graves episodios de violencia aporófoba a la que se enfrentan diariamente.

"Non se trata dunha cuestión de confrontación política, senón dunha situación de urxencia humana que require responsabilidade institucional, coordinación e respostas inmediatas", han concluido, urgiendo a Concello y Xunta actuar antes del levantamiento de la acampada de este domingo, 15 de noviembre.