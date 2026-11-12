La Xunta considera reclamar un millón de euros al Concello de Vigo por el centro de asociacionismo

La Xunta de Galicia ha estimado en un millón de euros el coste que podría reclamar al Concello de Vigo tras la suspensión de la licencia urbanística para la construcción del centro de asociacionismo en los antiguos juzgados de la calle Lalín. El gobierno gallego está a la espera de que la sentencia que anuló dicha decisión municipal se haga firme para tomar decisiones.

Así lo ha trasladado el conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, a preguntas de los medios antes de la apertura del Foro Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, en la ciudad olívica. El representante autonómico ha afirmado que su gobierno valora "repercutir" al Concello de Vigo los gastos derivados de la paralización de la obra.

Como recuerda Europa Press, el proyecto llegó a ser contratado pero quedó paralizado después de que la corporación local revocase la licencia urbanística concedida unos meses atrás. Por ello, según Calvo, la Xunta tuvo que resarcir a la empresa adjudicataria de los trabajos, entre otros costes, y estima que estarían en torno a un millón de euros.

Además, ha recordado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio "la razón" a la Xunta, al determinar que el Ayuntamiento no podía revocar la licencia con los argumentos que había empleado, y ha señalado que el gobierno gallego está a la espera de saber si el Ayuntamiento recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo.

"Lo que estamos valorando, lógicamente, es repercutirle al Ayuntamiento los costes en los que la Xunta incurrió para llevar a cabo, primero el proyecto, la contratación y después la adjudicación y la resolución del contrato", ha incidido, antes de apuntar que se trataría de una cantidad en torno a un millón de euros. En cualquier caso, queda todavía por dirimir la titularidad del inmueble, que ambas administraciones disputan.

La obra para construir un centro de asociacionismo en la calle Lalín, en uno de los edificios de los antiguos juzgados y con una inversión prevista de unos 20 millones de euros, quedó paralizada después de que el Ayuntamiento de Vigo revocase la licencia urbanística que había concedido un par de meses atrás, argumentando que era una medida temporal mientras se aclaraba qué administración es titular de inmueble.

Obras en Balaídos

Por otra parte, y sobre la reclamación del gobierno vigués a la Xunta para que cofinancie los costes de la candidatura de la ciudad para ser sede del Mundial 2030 de fútbol, Calvo ha reiterado que están "dispuestos" a acudir a la reunión promovida por el alcalde, Abel Caballero, para abordar esa cuestión, en la que deberán estar presentes "las cuatro administraciones" apeladas: Xunta, Concello, Gobierno central y Diputación.

"El Ayuntamiento es el promotor de la candidatura y es el que tiene la obligación de tener todo coordinado y solucionado (...), pero seguimos sin tener confirmación oficial por parte de la FIFA de que podemos ser sede del Mundial", ha apostillado el conselleiro.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de que los promotores de la candidatura expliquen "cuáles son los trabajos que se van a hacer y sobre todo los proyectos, porque son de un importe muy elevado", en alusión al coste estimado de 107 millones (la mayoría destinados a la reforma de la grada de Tribuna en Balaídos).