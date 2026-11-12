Vigo presenta 'La Navideña', la acreditación que certificará tu visita a la "mejor Navidad del planeta"

A dos días del gran encendido del alumbrado navideño, Vigo ha anunciado este jueves otra novedad para que locales y turistas recuerden por siempre su paso por la Navidad olívica. El Concello ha presentado 'La Navideña', la acreditación que certificará tu visita a la "mejor Navidad del planeta".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado la iniciativa municipal frente al nuevo punto de información instalado por el Concello en el museo MARCO. Este será una de las ubicaciones donde vigueses y visitantes podrán hacerse con su Navideña.

"¿La gente qué se lleva de Vigo? La gente se lleva el recuerdo de la Navidad, se lleva su estancia en la ciudad que es agradable y única, se van con ganas de regresar y volver a la ciudad; pero queremos que se lleven algo más. Queremos que a partir de este año se lleven 'La Navideña'", ha afirmado el regidor olívico frente a los medios de comunicación.

Junto a la teniente de alcalde, Carmela Silva, y los concejales de Fiestas Especiales y Turismo, Ángel Rivas y María Lago, Caballero ha explicado que se trata de una "acreditación" para que los turistas y los vecinos y vecinas de Vigo certifiquen su visita a la Navidad de Vigo: "Todo el mundo se la va a querer llevar".

¿Cómo conseguir tu 'Navideña'?

'La Navideña' se podrá adquirir de forma gratuita a través de uno de los códigos QR distribuidos por las principales 10 atracciones de la Navidad de Vigo. Además, para aquellas personas que "no sean muy tecnológicas", podrán acercarse a la caseta ubicada frente al museo MARCO para conseguir esta acreditación con la ayuda de una azafata.

Una vez escaneado el código QR, los usuarios deberán introducir su nombre y apellidos, su nacionalidad, su código postal y, de forma opcional, una imagen. Completado el proceso, la web ofrecerá descargar el diploma que certifica haber estado en la "mejor Navidad de este planeta", en palabras del alcalde.

'La Navideña' se podrá conseguir en diferentes idiomas: castellano, galego, inglés e incluso japonés o chinés, según el regidor olívico. "Empezará a funcionar en el momento en el que encendamos las luces", ha concluido Caballero, que ha bromeado: "Estamos en todas, ¿eh?"