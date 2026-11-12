Presentación de la programación del Concello de Redondela por el 25N. Concello de Redondela

Redondela (Pontevedra) pone el foco en el machismo digital en su programación por el 25N

El Concello de Redondela ha presentado su programación con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lleva por lema "Game Over. La violencia machista no es un juego". La campaña pone el foco en la prevención del machismo digital, especialmente entre los adolescentes y jóvenes.

La iniciativa incluye la elaboración de podcasts en los institutos del municipio, en los que el alumnado reflexionará sobre el machismo en las redes sociales, los videojuegos y otros entornos digitales. Esta actividad se complementará con talleres educativos para identificar y prevenir estas conductas.

"Las pantallas y los videojuegos no pueden ser espacios de impunidad para las conductas violentas o el acoso", señaló la alcaldesa, Digna Rivas, quien destacó la importancia de dar voz a los jóvenes en la lucha contra la violencia machista.

Calendario de actividades

Domingo 15 de noviembre , 19:30 horas. Representación teatral de "Cámara Escura", de Vórtice Escénico, en el auditorio de A Xunqueira.

, 19:30 horas. Representación teatral de "Cámara Escura", de Vórtice Escénico, en el auditorio de A Xunqueira. Domingo 22 de noviembre , 19:30 horas. Obra "Feminísimas", de De Ste Xeito Producións, también en el auditorio de A Xunqueira.

, 19:30 horas. Obra "Feminísimas", de De Ste Xeito Producións, también en el auditorio de A Xunqueira. Miércoles 25 de noviembre , 12:00 horas. Acto institucional en la plaza del Concello, con lectura del manifiesto, actuaciones artísticas y presentación del proyecto intergeneracional "A nosa memoria". Finalizará con una ofrenda floral en el ginkgo biloba de la calle Salgueiral.

, 12:00 horas. Acto institucional en la plaza del Concello, con lectura del manifiesto, actuaciones artísticas y presentación del proyecto intergeneracional "A nosa memoria". Finalizará con una ofrenda floral en el ginkgo biloba de la calle Salgueiral. Jueves 26 de noviembre , 12:00 horas. Entrega del VI Premio Sesé Mateo de Periodismo Ético en la Oficina de Turismo, que reconoce el tratamiento riguroso de la violencia machista en los medios de comunicación.

, 12:00 horas. Entrega del VI en la Oficina de Turismo, que reconoce el tratamiento riguroso de la violencia machista en los medios de comunicación. Viernes 27 de noviembre , 18:30 horas. Cuentacuentos infantil "As tecedeiras da esperanza", con Anxo Moure , y talleres de reciclaje en el Multiusos do Piñeiral do Crego, en Chapela.

, 18:30 horas. Cuentacuentos infantil "As tecedeiras da esperanza", con , y talleres de reciclaje en el Multiusos do Piñeiral do Crego, en Chapela. Del 4 al 17 de diciembre. Exposición fotográfica "Express-Arte" en el Multiusos da Xunqueira.

Un proyecto entre generaciones

Uno de los ejes de la programación será "A nosa memoria", una iniciativa que reúne a centros educativos y centros de día para recuperar las experiencias de mujeres mayores que, durante su infancia, vieron limitado su acceso a la educación por tener que asumir tareas de cuidados.

El acto institucional del 25N contará también con la participación de asociaciones sociales y las intervenciones artísticas de Neves Seara y el grupo "As silenciadas".

Además, el Concello mantendrá durante el curso escolar talleres sobre educación afectivo-sexual, prevención de la violencia digital, pornografía y violencia estética, con el objetivo de fomentar relaciones igualitarias desde edades tempranas.