La Policía Nacional investiga el ataque a la sede de UGT en Vigo

Imagen de la puerta de la sede de UGT tras el estallido de un explosivo durante el 11N UGT

La Policía Nacional ya investiga el ataque a la sede de UGT en Vigo durante la manifestación en el marco de la huelga general por la vivienda. Así lo ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, que ha condenado "enérgicamente" los daños provocados en las instalaciones del sindicato.

En un audio enviado a los medios de comunicación, Lago ha indicado que dos personas habrían lanzado un artefacto de "escasa potencia" contra las oficinas del sindicato, ubicadas en la calle García Barbón, rompiendo el cristal de la puerta de entrada.

Por ello, la Policía ya investiga lo ocurrido, ha dicho. Ya por la tarde de este miércoles se desplazaron hasta García Barbón los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax).

Según Lago, este ataque "culmina" la "violencia verbal" vertida en los últimos días contra los sindicatos, "a base de insultos y expresiones lamentables". "Cuando se dicen ciertas cosas, se crea el ambiente que propicia acciones tan intolerables como estas", ha sentenciado, esperando que se pueda identificar a los autores y que respondan ante la justicia.

UGT-Galicia denunció a última hora de la tarde del miércoles un ataque con un artefacto explosivo en su sede de Vigo. El sindicato lo atribuyó al "clima de polarización y odio que están imponiendo algunas organizaciones creando un caldo de cultivo peligroso".

En un comunicado, el sindicato explicó que el ataque se produjo cuando se estaba celebrando la manifestación de la tarde en la urbe olívica, que partió a las 18:00 horas desde la Plaza de España. Esta fue convocada, de forma unitaria, aparte de por organizaciones sindicales de clase, por el Sindicato de Inquilinas, colectivos vecinales, ecologistas, feministas y estudiantiles.