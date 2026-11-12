El Concello de Vigo desarrollará una IA propia para agilizar los trámites municipales

El Concello de Vigo dará un nuevo paso en la implantación de la inteligencia artificial en la administración municipal.

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este jueves que la Junta de Gobierno Local aprobará mañana la licitación de un contrato de 130.000 euros para adquirir el equipamiento necesario para desarrollar un sistema propio de inteligencia artificial.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la eficiencia de los diferentes departamentos municipales mediante aplicaciones internas que permitan automatizar tareas rutinarias y reducir los tiempos de tramitación de los expedientes.

"No es una inteligencia artificial que vaya a suplir el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, sino un factor para agilizar los procesos", ha explicado el regidor, quien ha señalado que esta tecnología permitirá que determinadas gestiones que actualmente realizan los empleados públicos puedan resolverse de manera automatizada.

Aplicaciones previstas

Entre las principales aplicaciones previstas por el gobierno local se encuentran la tramitación de expedientes administrativos, la elaboración de informes y borradores, la detección y corrección de errores y la puesta en marcha de un asistente normativo que permita realizar consultas sobre cuestiones jurídicas y administrativas.

El sistema también incorporará herramientas de interpretación de imágenes para facilitar la gestión de documentación digital, especialmente del archivo municipal, así como funciones de traducción instantánea y conversión de voz a texto y viceversa.

"Empezamos con las tareas más urgentes y rutinarias, que la inteligencia artificial resuelve instantáneamente", ha señalado Caballero, quien ha avanzado que la intención es extender progresivamente estas herramientas al conjunto de los servicios municipales y, en una fase posterior, mejorar también la atención a la ciudadanía.