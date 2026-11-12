Imagen de la puerta de la sede de UGT tras el estallido de un explosivo durante el 11N UGT

CCOO alerta del "odio antisindical azuzado por PP y Vox" tras el ataque contra la sede de UGT en Vigo

Comisións Obreiras (CCOO) ha mostrado este jueves su solidaridad con sus compañeros de UGT. El sindicato ha condenado el "intolerable" ataque contra la sede de la Unión General de Trabajadores en Vigo durante la huelga general del 11 de noviembre.

En un comunicado, el Sindicato Nacional de CCOO en Galicia ha lamentado que este incidente marcase el tramo final de una jornada de huelga general que fue "un rotundo éxito": "Demostró una mayoría social a favor de las reivindicaciones enunciadas en la convocatoria".

Así, han alertado del "clima de odio antisindical que se está generando desde la derecha y la ultraderecha españolas", generado con sus declaraciones públicas y en las redes sociales. "Observamos con preocupación cómo el PP asume postulados que antes sólo defendían los reaccionarios más extremistas", han afirmado.

CCOO considera que el odio hacia la organización de las personas trabajadoras es "intolerable en un Estado democrático". En esta línea, han recordado que los sindicatos desempeñaron un papel imprescindible en el nacimiento de las libertades en el Estado español: "Sin su empuje no sería posible la llegada de la democracia".

Sobre el ataque, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago, ha informado de que dos personas lanzaron un artefacto de "escasa potencia" contra las oficinas del sindicato, ubicadas en la calle García Barbón, rompiendo el cristal de la puerta de entrada.

La patronal también ha condenado "de manera rotunda" el ataque a la sede de UGT en Vigo, pese a haber criticado la forma de la protesta: "Los problemas de vivienda y de pensiones se resuelven con diálogo social y con pactos de Estado, no con jornadas de paralización que perjudican, sobre todo, a las pymes y a los autónomos".