29N: BNG y PSdeG eligen Vigo para presentar sus candidaturas durante el primer día de campaña

Los principales partidos políticos de Galicia arrancan este jueves la campaña electoral, tras una jornada marcada por la huelga general por la vivienda este 11N. Mientras el PP ha escogido Santiago de Compostela para dar el pistoleta de salida oficial en la carrera hacia las urnas, tanto PSdeG como BNG visitarán Vigo.

La líder nacionalista arrancará en Santiago de Compostela. En concreto, participará en A Nave de Vidán en el acto de apertura de campaña junto a las cabezas de listas al Congreso por Pontevedra, Lugo y Ourense. Néstor Rego, número 1 por A Coruña, participará este jueves en la Diputación Permanente del Congreso.

Ya por la tarde, Pontón se desplazará a la ciudad olívica para participar en el mitin de arranque que el BNG organiza en el Auditorio Mar de Vigo, que tendrá lugar a las 20:00 horas. De la capital a la urbe más grande de la comunidad será también el recorrido del portavoz de campaña del Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López.

También estará en Vigo el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ofrecerá declaraciones a los medios a las 19:00 horas ante el museo MARCO junto a los candidatos socialistas a las elecciones generales y otros cargos públicos de la formación.

Acto seguido, como informa Europa Press, se desplazará a Ourense, donde participará a las 23:30 horas en el acto de inicio de la campaña que organizan en el Parque de San Lázaro los candidatos de la provincia.