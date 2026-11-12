Imagen de la visita a Vigo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en julio de 2025. Ministerio de Cultura

La Biblioteca del Estado de Vigo da un nuevo paso: el Gobierno acepta los terrenos para su construcción

La futura Biblioteca Pública del Estado en Vigo suma un nuevo avance administrativo. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este jueves que la Dirección General del Patrimonio del Estado ha aceptado formalmente la cesión gratuita de la parcela municipal situada entre la calle Lalín y Camiño de Chouzo, destinada a la construcción de esta infraestructura cultural.

El regidor ha explicado que el Concello ya dispone del documento de aceptación y que dará cuenta del mismo en la próxima Gerencia de Urbanismo. Se trata de un terreno de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, cuya cesión queda condicionada a que se destine exclusivamente a la Biblioteca del Estado y a que este uso se mantenga durante al menos 30 años desde su construcción.

"Ya tenemos el documento de aceptación y, por tanto, es un paso adicional para que la Biblioteca del Estado se construya definitivamente en Vigo", ha señalado Caballero, quien considera que con este trámite la ciudad tendrá la infraestructura "garantizada ya para siempre".

Pendiente desde 2007

Este avance llega después de que el Concello aprobase en julio la cesión definitiva de los terrenos al Ministerio de Cultura, un procedimiento que culminó en septiembre tras superar el periodo de exposición pública sin alegaciones. Entonces, Caballero reclamó al Gobierno central que iniciase cuanto antes la redacción del proyecto del edificio.

Previamente, en julio de 2025, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había visitado la parcela junto al alcalde y representantes de la Xunta, anunciando que la licitación del proyecto se realizaría durante 2026. El acuerdo establecía que el Estado asumiría la construcción de la biblioteca y la Xunta su posterior gestión.

Ahora quedan pendientes la redacción del proyecto, su licitación y la financiación necesaria para ejecutar las obras.