UGT denuncia un ataque con un artefacto explosivo contra su sede de Vigo

El sindicato asegura que el estallido abrió un boquete en la puerta de su local de García Barbón mientras se celebraba la manifestación de la tarde del 11N

UGT-Galicia ha denunciado este miércoles, 11 de noviembre, un ataque con un artefacto explosivo contra su sede de la calle García Barbón, en Vigo. Según ha explicado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, el estallido provocó daños materiales y abrió un boquete en la puerta de entrada, de cristal con barrotes de metal.

Los hechos se produjeron, de acuerdo con el relato del sindicato, mientras se celebraba la manifestación de la tarde en la ciudad. La movilización había partido a las 18:00 horas de la Praza de España y estaba convocada de forma conjunta por organizaciones sindicales de clase, el Sindicato de Inquilinas y colectivos vecinales, ecologistas, feministas y estudiantiles.

UGT ha advertido de que las consecuencias podrían haber sido más graves si el ataque se hubiese producido en otro momento, ya que a los desperfectos materiales podrían haberse sumado personas heridas.

La comisión ejecutiva de UGT-Galicia ha lamentado que lo sucedido supusiese el "broche final" a una jornada de huelga que, según su valoración, había transcurrido en Galicia con normalidad y sin incidentes de gran magnitud.

Lo vincula a la polarización

En su comunicado, la organización atribuye lo ocurrido al clima de polarización y odio que, a su juicio, están alimentando algunas organizaciones. UGT considera que estas actitudes están creando un "caldo de cultivo peligroso" y reclama respeto a las reglas de convivencia democrática.

"No todo vale", advierte el sindicato, que rechaza que las diferencias políticas y sociales deriven en ataques como el denunciado en su sede viguesa.

La central sindical también ha defendido que las manifestaciones y el respaldo a la huelga expresan el malestar de la ciudadanía por la evolución de los salarios, las dificultades para acceder a una vivienda y el aumento continuado de los precios.