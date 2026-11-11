Septiembre de 1972, la huelga general que marcó la identidad combativa y solidaria de Vigo: "Fue un éxito"

Vigo vive este miércoles su primera huelga general en más de una década. Miles de vecinos y vecinas llenarán las calles y las plazas de la ciudad por una vivienda y un salario dignos, demostrando la identidad combativa de la que presume su clase trabajadora desde que puso contra las cuerdas al franquismo en septiembre de 1972.

Más de 30.000 trabajadores de las principales empresas de Vigo paralizaron la ciudad durante 15 días. Aquellas multitudinarias manifestaciones se saldaron sin mejoras materiales inmediatas y con una fuerte represión, pero fueron la base del movimiento sindical y antifranquista que volvería a inundar las calles durante la reconversión naval de los años 80.

Sin duda, la huelga general de septiembre de 1972 es un acontecimiento histórico que marcó el porvenir de la ciudad olívica y que acercó la llegada de la democracia, así como lo habían hecho anteriormente las manifestaciones y paros que se sucedieron en otras regiones del Estado como Asturias, Catalunya o Madrid.

Vigo, junto con Ferrol y el movimiento estudiantil de Santiago de Compostela, fue uno de los principales focos de la lucha contra el franquismo en Galicia. Por eso, nombres como Xesús Chaves, Waldino Varela, Juan Benavides, Pilar Pérez o nuestros entrevistados, Carlos Barros y Juan Quirós, aún forman parte de la memoria colectiva y democrática de la ciudad.

Una nueva generación en lucha

El estallido de la Guerra Civil y la posterior represión golpearon con dureza al sindicalismo de Vigo. El proyecto interuniversitario Voces e Nomes indica que 331 personas fueron asesinadas por las fuerzas nacionales entre 1936 y 1942, aunque una investigación que señala el libro ‘Memoria do Vigo Proletario’ aumenta la cifra a 490 fallecidos.

Pese a que la represión fue “masiva”, el movimiento obrero vigués consiguió recomponerse poco a poco, encontrando en el Sindicato Vertical un lugar donde establecer las primeras comisiones obreras. Estos ecos del sindicalismo de la II República impulsaron la huelga de mayo de 1962 en la ciudad, que formó al nuevo sindicalismo que protagonizará las grandes manifestaciones de décadas posteriores.

Juan Quirós fue uno de los “alumnos” de la lucha antifranquista de principios de la década de los 60. Empezó a trabajar a los 12 años en una compañía de seguros y fue a sus 17, mientras trabajaba en la fábrica de Reyman, cuando participó en la huelga de 1962. “No había mucha organización, fue espontáneo. Fue un paro por hambre, por desesperación”, recuerda.

El futuro militante del Partido Comunista de Galicia (PCG) cobraba entonces apenas 23 pesetas al día: “Ahora en Bangladesh ganan dos dólares. Nosotros ganábamos medio dólar estadounidense. Ya te puedes imaginar las condiciones de vida en las que vivíamos. Esto es esencial para entender el por qué de los conflictos”.

La huelga comenzó un 10 de mayo de 1962 en Vulcano, donde había una célula del PCG y un grupo de veteranos de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La represión y la falta de organización terminaron con las movilizaciones diez días más tarde, pero los jóvenes obreros vigueses obtuvieron la experiencia necesaria para reagruparse y crear las nuevas estructuras sindicales y políticas de la siguiente década.

PCG y las comisiones obreras

"No tiene nada que ver la huelga del 62 con el 72. En el 72, aquellos individuos que sobrevivimos a esa huelga ya estábamos organizados", afirma Quirós. No le falta razón. Durante esos diez años, el PCG y otras organizaciones antifranquistas consiguieron conformar un movimiento amplio desde la clandestinidad y a través de las comisiones obreras que se formaban en las fábricas.

Carlos Barros asumió la "responsabilidad del movimiento obrero" dentro del PCG ese mismo año. Este reparto de funciones demuestra la estructura política y sindical con la que ya contaba el partido del ahora profesor de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que en 1972 acababa de llegar a Vigo desde Ourense, donde había sido detenido y torturado.

"Teníamos una estructura paralela: por un lado, comisiones obreras tenía intersindicales y, por otro lado, creamos el comité de huelga con los representantes de los trabajadores, que también eran del partido", detalla Barros durante su entrevista con Treintayseis, en la que destaca que su papel era "cuidar" la dimensión política de la huelga.

Carlos Barros en la década de 1970 y en la actualidad Cedidas

Esta organización no era exclusiva de Vigo y la agitación social fue compartida en otras localidades de Galicia. Es el caso de Ferrol, cuya manifestación del 10 de marzo de 1972 fue el germen del resto de movilizaciones que pusieron contra las cuerdas al régimen franquista en el país.

La brutal respuesta de la dictadura a aquella protesta de los trabajadores de Bazán se saldó con dos trabajadores fallecidos, Amador Rei y Daniel Niebla, 40 heridos de bala y más de un centenar de detenidos. La represión supuso que las fábricas de Vigo pararan en solidaridad con sus vecinos del norte de la comunidad, iniciando así una serie de movilizaciones que culminarían en septiembre de 1972.

"Fueron huelgas que dieron un sentido muy bonito a Vigo, porque fueron huelgas de solidaridad. Creo que es lo más interesante del año 72 para mí que, por lo que veo, es todavía lo que pervive en Vigo: la solidaridad", afirma Quirós, que recuerda que entonces estaban infiltrados en el Sindicato Vertical y esto les permitió contar una "mayor libertad" en las fábricas.

Por su parte, Barros subraya que "cualquier reivindicación obrera chocaba con la estructura dictatorial del régimen", por lo que se transformaba en un "movimiento político". De esta forma, más allá de las demandas de mejoras salariales y el conflicto con la patronal, estas acciones sindicales suponían un golpe contra la dictadura franquista, que vivía entonces sus últimos, pero violentos, años.

¿Cómo transcurrió?

Tras varios meses convulsos con diferentes paros y manifestaciones, el inicio de la huelga de septiembre de 1972 tiene su inicio en una reivindicación de la fábrica viguesa de Citroën. Sus trabajadores exigían la implantación de la jornada laboral de 44 horas, que suponía no trabajar los sábados por la tarde.

El paro inicial terminó con cinco detenidos: Isidro Gómez, Juan Bacariza, Francisco Vázquez, Ezequiel Costas y Estanislao Fernández. El resto de las grandes empresas de la ciudad respondieron, como en el caso de los asesinados en marzo en Ferrol, con solidaridad. El 11 de septiembre comenzaron los piquetes, las manifestaciones y las cargas policiales.

Reproducimos o número 523 da revista "Triunfo" publicado o 7 de outubro de 1972. Na páxina 60, realízase un breve balance sobre a folga xeral, iniciada o 9 de setembro, na fábrica viguesa de Citröen-Hispania. https://t.co/80Hn3hhpBv — Vigo. Setembro de 1972 (@1972Vigo) June 21, 2022

Un día más tarde, el martes 12, se produce una nueva concentración masiva en Porta do Sol: nueva carga policial y gritos de "asesinos" a los agentes. Desde entonces, muchos huelguistas se ven obligados a huir al monte o cambiar de casa de forma continua para evitar ser detenidos. Además, se temía la llegada desde León y Valladolid de la Brigada Político-Social de Franco, los "grises".

Tanto Barros como Quirós fueron de estas personas que cambiaban continuamente de residencia durante estas dos semanas de huelga general, en las que la ciudad acabó "sitiada" por las fuerzas de represión franquistas. "Había una situación muy violenta y la ciudad estaba ocupada por las fuerzas de la policía armada", recalca el historiador de la USC.

Barros explica que cada día se realizaba una asamblea obrera, en la que participaban los principales representantes del partido y de los trabajadores en las fábricas. Los montes de Vigo se convirtieron así en un lugar de reunión seguro para organizar las siguientes acciones y debatir sobre el desarrollo de la huelga.

Las conclusiones se hacían llegar a los trabajadores a través de octavillas, redactadas por el historiador. "Las hacíamos todos los días. Se llegaron a gastar como 300.000 folios durante la huelga", señala sobre el medio de comunicación principal del movimiento, ya que la prensa diaria y hegemónica estaba bajo el control del régimen.

Panfleto de CC.OO. publicado en septiembre de 1972 llamando a la huelga general

Barros recuerda que su familia vivía en el polígono de Coia y su padre le tenía preparada una cama en un trastero: "Teníamos un sistema. Si la continuaba, pues iba a casa de mis tíos en Castrelos y Pereiró. Ahí fue donde probablemente más tiempo estuvo, con un trabajador de Barreras, gruero como mi padre, Daniel Paz".

Represión

El lunes 18 de septiembre, las fábricas seguían cerradas y Vigo se convirtió en una ciudad sitiada por la Brigada Político-Social. El PCG y las comisiones obreras tenían la intención de contagiar la lucha a otros puntos de Galicia y España, pero la falta de medios de comunicación libre y la rápida represión los aisló.

El martes 19 se hace el último llamamiento oficial, que será también rebotado por los medios de comunicación, para que se abandone la huelga el jueves siguiente. Durante esos días siguen las detenciones de varios huelguistas, hasta que el 21 de septiembre se cursan más de 5.000 cartas de despedido acompañadas de impresos para solicitar la readmisión.

Algunos trabajadores comienzan a volver a sus puestos de trabajo y comienza el fin de la huelga general. El sábado 23 de septiembre, desde el comité se dan tres días para regresar a la actividad de las fábricas. Tras 15 días de protesta, denuncias de malos tratos policiales y centenas de despidos, el paro termina el jueves 26 de septiembre.

"La huelga se acabó porque había que acabarla, porque estábamos derrotados en el sentido de la fuerza. Fue una huelga política, independientemente de que se consiguiera lo que se consiguiera. Había un contenido estrictamente laboral y de seguridad, pero también había que pelear contra un régimen", afirma Quirós.

Trabajadores durante una manifestación en la calle. Documental ‘Vigo 1972’

La resolución del conflicto no fue tal para muchos de los implicados. Quirós, por ejemplo, relata que tuvo que huir de su ciudad hasta Francia. "Después retorné y clandestinamente me fui para Ourense. Allí me reorganicé con otro compañero y creamos las comisiones obreras en el polígono de San Cibrán de Viñas. Pero hicimos la primera acción, la policía me localizó y me detuvo", explica.

Quirós salió de prisión con la amnistía del año 1976. Entonces, volvió a Vigo y trató de rehacer su vida en la fábrica de Álvarez: "Me dijeron que no me iban a admitir, me dieron una indemnización y nadie me dio trabajo". Así, por participar en la lucha sindical y antifranquista se vio obligado a abandonar su ciudad y establecerse en A Coruña, donde lleva viviendo ya 43 años.

¿Fue un éxito?

Tanto Barros como Quirós consideran que la huelga "fue un éxito", que marcó la identidad solidaria y combativa de Vigo. Ahora bien, lamentan que el episodio no esté tan reconocido y valorado por la sociedad: "Se conquistó la democracia, pero se pagó un precio. Estamos esperando que se reconozca lo que aportamos en ese momento, con mucho riesgo sobre todo para obreros y estudiantes".

No todos los miembros del PCG de aquella época están de acuerdo con el éxito de la huelga, ya que no hubo mejoras materiales inmediatas y la represión posterior afectó a centenares de vigueses y viguesas. "La mejora fundamental fue política, estas huelgas generales eran golpes muy fuertes al régimen", reitera Barros, que defiende que estas movilizaciones posibilitaron "lo que se llamó la Transición".