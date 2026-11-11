Huelga general en Vigo en directo: última hora de los piquetes y manifestaciones

Vigo vivirá este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general por el derecho a la vivienda y unas condiciones laborales dignas. La convocatoria, impulsada por los Sindicatos de Inquilinas y respaldada por las principales organizaciones sindicales, estará acompañada de tres manifestaciones que recorrerán diferentes puntos de la ciudad.

CCOO, UGT y CIG han llamado a secundar el paro de 24 horas, impulsado en todo el Estado por los Sindicatos de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid que falleció 14 días después en el hospital Gregorio Marañón.

La huelga pretende visibilizar las dificultades de acceso a una vivienda, el encarecimiento de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En Vigo, la movilización cuenta también con el respaldo de distintos colectivos sociales y plataformas por el derecho a la vivienda.

Tres manifestaciones recorrerán Vigo

La primera de las movilizaciones será la convocada por CCOO y UGT, que partirá a las 11:30 horas desde el cruce de Vía Norte con Urzaiz. Será el acto central de ambos sindicatos en Galicia y se desarrollará bajo el lema 'Que a vivenda non se coma a túa nómina. Salarios, vivenda, prezos'.

Por su parte, la CIG ha convocado su propia manifestación, que comenzará a las 12:00 horas desde el cruce de A Doblada. La central nacionalista movilizará a la clase trabajadora bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna', dentro de una convocatoria que incluye un total de 17 movilizaciones por toda Galicia.

La tercera marcha será la manifestación unitaria, promovida por el Sindicato de Inquilinas de Vigo y en la que participarán todos los sindicatos con presencia en la ciudad, la plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo, Vivenda Xa, la acampada por la vivienda y otros colectivos sociales. Esta movilización saldrá a las 18:00 horas desde la Plaza de España.