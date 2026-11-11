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Huelga general en Vigo en directo: última hora de los piquetes y manifestaciones
Seguimos minuto a minuto el desarrollo del paro en la ciudad y su área metropolitana, con especial atención al seguimiento de la convocatoria, los servicios mínimos, las concentraciones y las principales incidencias
Vigo vivirá este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general por el derecho a la vivienda y unas condiciones laborales dignas. La convocatoria, impulsada por los Sindicatos de Inquilinas y respaldada por las principales organizaciones sindicales, estará acompañada de tres manifestaciones que recorrerán diferentes puntos de la ciudad.
CCOO, UGT y CIG han llamado a secundar el paro de 24 horas, impulsado en todo el Estado por los Sindicatos de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid que falleció 14 días después en el hospital Gregorio Marañón.
La huelga pretende visibilizar las dificultades de acceso a una vivienda, el encarecimiento de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En Vigo, la movilización cuenta también con el respaldo de distintos colectivos sociales y plataformas por el derecho a la vivienda.
Tres manifestaciones recorrerán Vigo
La primera de las movilizaciones será la convocada por CCOO y UGT, que partirá a las 11:30 horas desde el cruce de Vía Norte con Urzaiz. Será el acto central de ambos sindicatos en Galicia y se desarrollará bajo el lema 'Que a vivenda non se coma a túa nómina. Salarios, vivenda, prezos'.
Por su parte, la CIG ha convocado su propia manifestación, que comenzará a las 12:00 horas desde el cruce de A Doblada. La central nacionalista movilizará a la clase trabajadora bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna', dentro de una convocatoria que incluye un total de 17 movilizaciones por toda Galicia.
La tercera marcha será la manifestación unitaria, promovida por el Sindicato de Inquilinas de Vigo y en la que participarán todos los sindicatos con presencia en la ciudad, la plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo, Vivenda Xa, la acampada por la vivienda y otros colectivos sociales. Esta movilización saldrá a las 18:00 horas desde la Plaza de España.
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Poca actividad en las estaciones
Poca actividad en las estaciones de tren y bus de Vialia en las primeras horas de la mañana, con las cafeterías y el Alcampo abiertos.
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Los piquetes recorren el centro de la ciudad
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Un trabajador atropella a un piquete en O Campiño
En el polígono de O Campiño, un trabajador atropelló al miembro de un piquete. Por el momento, se deconoce más información sobre este suceso del que ya tiene constancia la Policía Nacional, según informa la subdelegación del Gobierno.
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Piquetes en Beiramar
En Beiramar, la jornada laboral de los astilleros en el día de huelga general ha comenzado sin incidentes y con piquetes informativos en los Astilleros Ría de Vigo. Desde la CIG señalan que, por el momento, el seguimiento está siendo mejor de lo esperado.
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Marcha por Urzaiz a medianoche
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