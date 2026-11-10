Vigo será la puerta de entrada al universo Disney esta Navidad: "Una experiencia inmersiva, única y exclusiva"

Vigo cuenta los días para el gran encendido de las luces de Navidad de este sábado 14 de noviembre. Para calentar motores, el alcalde Abel Caballero ha desvelado nuevos detalles sobre la colaboración de Disney Plus, que ofrecerá un nuevo elemento que promete cautivar a los vigueses en Policarpo Sanz.

Además del desfile previo al encendido navideño, Disney ofrecerá durante toda la Navidad una experiencia "inmersiva, única y exclusiva" que será la "puerta de entrada" a su universo audiovisual. Así lo ha anunciado el regidor olívico este martes, que se ha acercado hasta Policarpo Sanz, donde los operarios continúan montando la estructura.

"Va a estar situada aquí en Policarpo Sanz, en pleno corazón de la programación navideña de Vigo. Va a poder disfrutarse durante todo el periodo navideño", ha afirmado Caballero, que ha asegurado que se trata de una propuesta que fusionará luz, tecnología y las historias y personajes más reconocibles de Disney.

La actividad va a ser "completamente gratuita" y promete sorprender a locales y visitantes. Además, está concebida para todo tipo de públicos, que tendrán la posibilidad de sacarse fotografías mientras avanzan por el recorrido de la instalación.

La experiencia va a estar disponible desde el momento en que Abel Caballero pulse el botón rojo e inicie la Navidad de Vigo, desde el próximo sábado 14 de noviembre. "Hay que entrar, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo", ha animado el regidor olívico a sus vecinos.