Vigo inicia las obras de asfaltado en 171 calles durante el mes de noviembre

El Concello de Vigo avanza en su plan de mejora de viales y humanizaciones, con actuaciones en distintos barrios y parroquias. Según ha informado el alcalde, Abel Caballero, esta semana se están realizando diez intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, mientras continúa el programa de asfaltado previsto para este mes de noviembre.

Los trabajos actuales incluyen bacheos en las calles Chano Piñeiro y Mandín, así como la reparación de la calzada de piedra en Teófilo Llorente. También se están llevando a cabo actuaciones en la calle Urzaiz, en los números 29 y 197, y trabajos de saneamiento en la calle Igrexa. A estas intervenciones se suman la reparación de aceras en el número 96 de Martínez Garrido, en los números 6 y 16 de Darío Durán y en la calle Hispanidad, junto al colegio Villalaura.

En paralelo, el Concello ha iniciado durante este mes de noviembre las obras de asfaltado incluidas en el plan municipal, que contempla actuaciones en 171 calles repartidas por las parroquias y el centro de Vigo. Además, Caballero ha avanzado que el gobierno local ha finalizado el asfaltado de 23 viales.

En total, el plan municipal contempla actuaciones en 372 calles, de las que 300 corresponden a asfaltados y 72 a humanizaciones, con una inversión global de 27 millones de euros.