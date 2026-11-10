El PP de Vigo acusa a Caballero de vivir "lejos de la realidad social"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha acusado al alcalde, Abel Caballero, de vivir "lejos de la realidad social" por "vetar" un aumento de la partida presupuestaria destinada a la vivienda en los presupuestos municipales de 2027.

En un comunicado remitido a Europa Press, los 'populares' han indicado que propusieron un incremento de 4,2 millones de euros para "apostar de una forma clara y decidida" por la vivienda, con más recursos para la compra de suelo y viviendas y para aumentar las cuantías de los distintos programas.

Todo ello dentro de la enmienda a la totalidad presentada por el PP, que estaba acompañada de una propuesta de redistribución de 8,4 millones de euros para reforzar distintas partidas como esta de vivienda o política social e infraestructuras.

"Sin embargo, el PSOE rechazó de forma unánime y sectaria todas ellas sin hacer el más mínimo esfuerzo por negociarlas", ha criticado Luisa Sánchez, lamentando que Caballero prefiera "mantener unos presupuestos que son un copia y pega de ejercicios anteriores antes de dar la razón al PP".

"No pedimos aumentar los impuestos ni endeudar el Ayuntamiento, ni gastar más dinero. Solo propusimos gastar de otra forma los recursos", ha insistido Sánchez, anunciando que formulará un voto particular en el pleno del próximo lunes para que el grupo socialista "se retracte" de nuevo votando en contra de unas enmiendas que "mejoraban las cuentas".

"Más pisos" y "más ayudas"

El cabeza de lista de la candidatura del PP al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, ha participado este martes en un acto sectorial sobre vivienda en el barrio de Navia, en Vigo, donde ha asegurado que un Gobierno 'popular' apostará por "más pisos, más ayudas, más seguridad jurídica y menos impuestos" para combatir el "fracasado modelo de vivienda" de Pedro Sánchez.