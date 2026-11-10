Impacto de la borrasca en Galicia: la caída de rayos provoca daños en tejados de A Guarda (Pontevedra)

La borrasca Bruna ha llegado con fuerza al litoral gallego, especialmente en el sur. La caída de rayos ha provocado daños esta madrugada en el tejado de dos casas en A Guarda (Pontevedra), así como desperfectos en otras viviendas de O Rosal.

Esta madrugada, buena parte del oeste de Galicia registró fuertes tormentas, que dejaron unos 120 rayos, según datos de MeteoGalicia. Así, el 112 Galicia ha informado que estos han provocado incidencias en viviendas, como recoge Europa Press.

La primera de ellas fue sobre las 00:00 horas en O Rosal, donde un particular solicitó medios de extinción en el Camiño da Fonte, ya que acaba de caer un rayo y los enchufes se habían salido del sitio. Pese a que no había fuego, sí había humo.

Una vez en el punto, los profesionales de emergencias comprobaron que se habían producido daños en las instalaciones eléctricas de hasta tres viviendas.

Pocos minutos después, otro particular llamó indicando que había caído un rayo en la antena de su casa, situada en Salcidos, A Guarda, provocando daños en el tejado y en el contador. El operativo confirmó también que había dos casas afectadas, así como el alumbrado público y parte de la carretera.