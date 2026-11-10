Huelga por una vivienda digna el pasado 3 de octubre, en Vigo S.P.

Huelga general en Vigo: Los piquetes informativos arrancan esta noche con las movilizaciones

Los sindicatos ya tienen organizados los piquetes informativos de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre en Vigo, que comenzarán durante la noche del martes y se prolongarán hasta la mañana siguiente.

Las actuaciones se concentrarán en grandes empresas, polígonos industriales, instalaciones portuarias, estaciones de transporte y superficies comerciales.

UGT y CCOO comenzarán su actividad este martes a las 20:30 horas en las estaciones de autobuses urbanos e interurbanos. Posteriormente, entre las 21:00 y las 21:15 horas, acudirán a la planta de Stellantis y se desplegarán por los diferentes polígonos de la ciudad.

El miércoles, 11 de noviembre, día de la Huelga General, la presencia de los piquetes informativos será una constante por toda la ciudad y los centros comerciales entre las 7:30 y las 8:00 horas.

Por su parte, la CIG iniciará sus piquetes a las 21:30 horas del martes en los polígonos de O Caramuxo, Valadares y O Porriño, así como en la empresa GKN.

A partir de las 00:00 horas, se desplazarán desde el local de la CIG hacia el centro de la ciudad; a las 03:00 horas estarán presentes en el puerto, la lonja y el mercado de fruta.

Seguirán en las estaciones de Vitrasa y Vialia a las 05:30 horas y, a partir de las 09:30 horas, se desplegarán por los centros comerciales.