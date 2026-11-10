Vitrasa en la parada de la Farola de Urzaiz. Vitrasa

Huelga general en Vigo: consulta los horarios y servicios mínimos de Vitrasa para este miércoles

Vitrasa ha publicado los horarios de los servicios mínimos que estarán vigentes este miércoles 11 de noviembre en Vigo con motivo de la huelga general convocada a nivel estatal.

La jornada de paro afectará al funcionamiento habitual del transporte urbano, por lo que los usuarios deberán consultar las frecuencias establecidas para cada línea.

La concesionaria ha difundido un documento con los horarios de los autobuses que circularán durante la jornada, detallando las salidas y los pasos por las principales paradas de cada recorrido.

Desde Vitrasa lamentan las molestias que pueda ocasionar la huelga y aseguran que garantizarán la prestación de los servicios mínimos establecidos.

Consulta de horarios

Los viajeros pueden consultar los horarios específicos de los servicios mínimos de cada línea en este enlace.

La compañía recuerda que estos horarios especiales solo serán aplicables durante el miércoles 11 de noviembre.