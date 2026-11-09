Vuelven a Vigo las precipitaciones y el viento en la semana de la Navidad: ¿lloverá en el encendido?

La lluvia y el viento vuelven a Vigo por Navidad con el paso de la borrasca Bruna. La inestabilidad será la protagonista de esta semana en la ciudad olívica, que cuenta las horas para el encendido de las luces, que este año será introducido por un gran desfile de la mano de Disney+.

A corto plazo, en los próximos tres días, MeteoGalicia espera cielos con nubes y claros en general, aunque ocasionalmente tornarán muy nublados. Además, se esperan precipitaciones todos los días. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable.

Las temperaturas serán muy altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año, con mínimas sin cambio y máximas en descenso ligero. En concreto, los termómetros se situarán entre los 16 y los 18 grados, a excepción de este lunes, que alcanzarán los 20.

Además, Mickey Mouse y compañía no podrán dejarse atrás ni la ropa de abrigo, ni, sobre todo, los paraguas en su viaje hacia Vigo por Navidad. Lloverá durante toda la semana, aunque la probabilidad de cielos nubosos y lluvia se reducirá de cara al fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) comparte las previsiones de la entidad autonómica. Las lluvias serán la norma durante toda la semana, pero se darán con mayor intensidad de lunes a miércoles.

Alerta amarilla

La inestabilidad se concentrará durante los primeros días de la semana con el paso de la borrasca Bruna. Por ello, tanto MeteoGalicia como AEMET han activado la alerta amarilla por lluvias, tormentas y vientos costeros en todas las Rías Baixas y en el litoral de Pontevedra.

Mientras la agencia estatal ha decretado este aviso para todo este lunes a partir de las 9:00 horas y hasta las 5:00 horas del martes, la entidad autonómica ha activado la alerta amarilla por precipitaciones de 18:00 a 3:00 horas en el litoral de Pontevedra y, por viento, entre las 12:00 y las 21:00 horas. En el mar de las Rías Baixas estará activa durante todo este lunes.