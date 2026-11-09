Vigo cortará el tráfico del túnel de Beiramar durante cuatro horas este lunes

El Concello de Vigo cortará la circulación del túnel de Beiramar este lunes. Según informa la corporación local, ambos sentidos estará cerrados al tráfico debido a obras de conservación.

Con el objetivo de afectar al menor número de vecinos y vecinas posible, el corte tendrá lugar a la noche, entre las 22:30 de este lunes y las 02:30 horas de este martes. Durante este tiempo, estarán cerrados al tráfico los dos lados del túnel.

El Concello restringirá la circulación rodada por el túnel debido a obras de conservación, que realizará la UTE Esycsa Etra I+D Moveas Vigo. La colaboración local solicita "la máxima colaboración ciudadana".

Con el fin de garantizar la circulación viaria, el ayuntamiento habilitará un carril de circulación en Plaza Compostela, entre Areal y Cánovas del Castillo. Para ello, se tapará el panel de mensaje variable ubicado en el cruce del Areal y Plaza Compostela. Este será destapado una vez terminen los trabajos.