Túnel de Beiramar en Vigo.

Túnel de Beiramar en Vigo. louisberger.com

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Vigo cortará el tráfico del túnel de Beiramar durante cuatro horas este lunes

El Concello de Vigo cortará la circulación en los dos lados del túnel de Beiramar debido a obras de conservación

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El Concello de Vigo cortará la circulación del túnel de Beiramar este lunes. Según informa la corporación local, ambos sentidos estará cerrados al tráfico debido a obras de conservación.

Salida de emergencia del túnel de Beiramar.

Con el objetivo de afectar al menor número de vecinos y vecinas posible, el corte tendrá lugar a la noche, entre las 22:30 de este lunes y las 02:30 horas de este martes. Durante este tiempo, estarán cerrados al tráfico los dos lados del túnel.

El Concello restringirá la circulación rodada por el túnel debido a obras de conservación, que realizará la UTE Esycsa Etra I+D Moveas Vigo. La colaboración local solicita "la máxima colaboración ciudadana".

Con el fin de garantizar la circulación viaria, el ayuntamiento habilitará un carril de circulación en Plaza Compostela, entre Areal y Cánovas del Castillo. Para ello, se tapará el panel de mensaje variable ubicado en el cruce del Areal y Plaza Compostela. Este será destapado una vez terminen los trabajos.