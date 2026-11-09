Vigo avanza hacia el anillo perimetral de Plaza de España, que permitirá su semipeatonalización

Vigo continúa avanzando en la transformación de Plaza de España. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes el trámite de información pública del convenio urbanístico de la zona 4, correspondiente a las parcelas situadas entre la calle Puerto Rico y la avenida de Madrid.

De esta forma, según ha afirmado el alcalde Abel Caballero, "se completa la información pública de los cinco convenios urbanísticos de la Plaza de España". El gobierno local pretende la cesión de nuevos tramos viarios para completar el anillo perimetral en torno a la mítica plaza de Os Cabalos.

El objetivo municipal es transformar Plaza de España y convertirla así en un espacio "semipeatonal" con zonas verdes. Para conseguir una coherencia estética, el Concello ha abierto un concurso de diseños que "definan bien" el conjunto urbanístico.

"La imagen tiene que ser referenciada en el desarrollo. La coherencia estética es muy importante, no puede ser que cada construcción una tenga un estilo distinto", ha afirmado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Va a ser una mejora integral muy importante de calidad urbana", ha concluido.