Rajoy carga contra el Gobierno en Mos y pide un cambio para "recuperar la normalidad" en España

El expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, ha reivindicado este lunes en Mos (Pontevedra) la necesidad de un cambio político en España para "recuperar la normalidad" después de un Gobierno que, a su juicio, "nunca mereció serlo".

Rajoy ha participado en una comida con cerca de 200 empresarios del área metropolitana de Vigo, celebrada en el Multiusos das Pozas, en la que ha estado acompañado por el presidente provincial del PP, Luis López, y los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Pontevedra, Julio García Comesaña y Nidia Arévalo, respectivamente.

Durante su intervención, el expresidente ha descrito la situación política actual como "el periodo más sombrío" de la historia reciente de España. "Nadie podría imaginar siquiera que podría ocurrir lo que vivimos", ha lamentado, antes de asegurar que "con esta gente no es posible nada".

Cinco prioridades

Rajoy ha enumerado cinco objetivos que considera imprescindibles para reconducir la situación política del país. El primero pasa por cambiar al Ejecutivo central y el segundo, por formar un Gobierno "que pueda gobernar", en referencia a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Como tercera prioridad ha situado la recuperación de la calidad democrática, denunciando lo que considera ataques "antidemocráticos" del Gobierno al poder judicial.

También ha reclamado poner fin a la polarización y a la división entre españoles, que ha atribuido a una "estrategia política" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, ha recordado los grandes acuerdos alcanzados históricamente entre partidos en materias como defensa o política exterior.

Por último, ha señalado la necesidad de volver a "gobernar", algo que considera "básico", pero que, según ha criticado, ha quedado relegado por los "enredos" políticos.

Críticas a la huelga general

El expresidente también ha cargado contra la huelga general convocada para este miércoles, que ha calificado como "el acto más caro de la campaña electoral". Según ha advertido, sus consecuencias económicas no recaerán sobre los convocantes, sino sobre los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas, que "no merecen esta broma a estas alturas".

Rajoy ha cuestionado especialmente el papel de los sindicatos, al considerar que se trata de una huelga dirigida contra la oposición. "Eso sí que es la innovación que España necesita", ha ironizado.

En este contexto, ha recordado que durante sus primeros seis meses al frente del Gobierno tuvo que afrontar dos huelgas generales, frente a la ausencia, según ha afirmado, de convocatorias similares contra Pedro Sánchez.

El expresidente ha defendido además la trayectoria de casi 50 años del Partido Popular y su capacidad para asumir responsabilidades de Gobierno. El PP, ha sostenido, "no es solo un líder o una pandilla", sino una organización preparada para gobernar.

Los empresarios, protagonistas

En el encuentro también ha intervenido Julio García Comesaña, quien ha destacado el papel de los empresarios y autónomos como "motor" de la provincia. Ha recordado que detrás de cada empresa hay "ideas, inversiones, preocupaciones y, sobre todo, personas, trabajadores, familias y oportunidades".

El candidato popular ha advertido de las dificultades que afronta el tejido empresarial, entre ellas la burocracia, el incremento de los costes, la presión fiscal y la incertidumbre.

Comesaña ha asegurado que la recaudación tributaria del Estado en la provincia ha aumentado un 70% en los últimos siete años, hasta alcanzar los 3.494 millones de euros en 2025. "¿Cómo se está traduciendo toda esa mayor recaudación en mejoras reales para la provincia?", se ha preguntado.

Frente a esta situación, ha defendido el proyecto de Alberto Núñez Feijóo como una alternativa basada en la estabilidad, la simplificación administrativa y el alivio de la carga fiscal.

Por su parte, la alcaldesa de Mos y candidata al Senado, Nidia Arévalo, ha asegurado que los ciudadanos están "hartos y cansados" de las promesas incumplidas, los escándalos y el deterioro institucional.

"Ya está bien de corrupción, privilegios y atropellos", ha manifestado, convencida de que el PP "va a barrer" al PSOE del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre.

Arévalo también ha agradecido la presencia de los empresarios y ha destacado el legado político de Rajoy, al que ha definido como el "mejor presidente de la Democracia".

De Ourense a las Rías Baixas

La visita a Mos se enmarca en una intensa jornada de campaña de Mariano Rajoy por Galicia, con cuatro actos programados en Ourense, Mos, Marín y Cambados.

El expresidente ha comenzado la mañana en Ourense, donde ha recorrido las calles del centro acompañado por el presidente de la Diputación, Luis Menor, alcaldes y otros representantes del PP. Durante el paseo, iniciado alrededor de las 12:30 horas en la Alameda, ha repartido propaganda electoral y recibido peticiones de fotografías de numerosos vecinos, abrazos y saludos con frases como "usted es un gran señor" o "siempre me gustó usted por su facilidad de palabra".

Luis Menor había destacado la "afabilidad y accesibilidad" del expresidente y su vinculación con la provincia de Ourense, donde pasó parte de su infancia. El dirigente popular ha definido a Rajoy como "un activo muy grande y muy importante" para el partido, especialmente ante una cita electoral que, según ha señalado, permitirá determinar si es posible un cambio de Gobierno.

Tras sus compromisos en Ourense y Mos, Rajoy tiene previsto completar la jornada con encuentros con simpatizantes populares en Marín y Cambados.