Multas a cuatro funerarias por repartirse el transporte de cadáveres en Vigo y Pontevedra

La Comisión Galega da Competencia ha sancionado con un total de 407.690 euros a cuatro empresas funerarias por repartirse los servicios de transporte de cadáveres del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en las áreas de Vigo y Pontevedra.

La resolución, fechada el 18 de agosto de 2026 y publicada este lunes 9 de noviembre, considera acreditada una infracción continuada "muy grave" en las licitaciones convocadas por la Xunta en 2020 y 2024.

Las empresas sancionadas son Pompas Fúnebres del Atlántico, con una multa de 175.601,19 euros; Sepelios San Marcos, con 131.773,11 euros; Pompas Fúnebres de Arosa, con 73.500,64 euros; y Pompas Fúnebres Santa Tegra, con 26.815,29 euros. Las sanciones representan aproximadamente el 3% del volumen de negocio de las compañías en 2025.

Un reparto territorial

Según Competencia, las funerarias utilizaron uniones temporales de empresas (UTE) para presentarse conjuntamente a los concursos públicos, pese a contar con capacidad suficiente para competir de forma individual.

El organismo concluye que estos acuerdos constituían un "cártel" destinado a "eliminar la competencia", elevar los precios hasta el máximo establecido en las licitaciones y repartirse territorialmente los servicios, asignando a cada empresa los más próximos a su sede.

Esta práctica, según la resolución, perjudicó a la Administración pública y a los contribuyentes.

Además de las multas económicas, las cuatro empresas tendrán prohibido contratar durante seis meses en licitaciones públicas de servicios funerarios y actividades relacionadas convocadas en Galicia.

La investigación se inició después de que la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes comunicase posibles irregularidades detectadas por la mesa de contratación durante el procedimiento de 2024.

Sanciones en Santiago

Esta resolución se suma a otras dos sanciones impuestas en octubre por la Comisión Galega da Competencia a funerarias que operaban en el área de Santiago de Compostela, también por repartirse servicios de transporte de cadáveres destinados a investigaciones forenses del Imelga.

En aquel caso, Pompas Fúnebres del Noroeste fue multada con 70.380,94 euros y Funeraria Casablanca con 4.863,89 euros, por una infracción igualmente calificada como "muy grave".

Por otra parte, Competencia ha acordado archivar varios expedientes relacionados con concesiones de aparcamientos en Vigo, establecimientos hoteleros de Lugo y una clínica dental de Ourense, al considerar que no existen indicios fundados de infracción.