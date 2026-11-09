José Couñago será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Mos (Pontevedra) en las municipales de 2027. PSOE

José Couñago será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Mos (Pontevedra) en las municipales de 2027

El PSdeG-PSOE de Mos ha elegido a José Couñago como candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. La decisión, adoptada por unanimidad en la asamblea local, será presentada oficialmente en un acto público que se celebrará en los próximos meses.

Los socialistas aseguran que "saldrán a por todas" en los próximos comicios con un candidato al que destacan por su trayectoria profesional en el sector de la distribución alimentaria, su formación académica y su experiencia en gestión.

Couñago afrontará la cita electoral con el objetivo de conseguir que Mos crezca "con más vivienda, más servicios y mejor transporte", tres de las prioridades que el partido ha avanzado para su proyecto municipal.

Por su parte, el secretario xeral provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, ha defendido la elección de Couñago, a quien define como un vecino de Mos cercano, con capacidad de diálogo y experiencia en el ámbito empresarial.

Regades ha asegurado que el municipio tendrá la oportunidad de elegir "un alcalde top" y ha destacado su "gran capacidad de liderazgo y de gestión, demostrada a diario desde sus funciones en la empresa privada".