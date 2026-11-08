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Vigo sumará 12 nuevos murales artísticos: estos son los lugares donde estarán
Actualmente, Vigo cuenta con más de 190 murales al aire libre
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La Xunta de Gobierno del Concello de Vigo aprobó este viernes una nueva edición del programa de murales artísticos "Vigo, Cidade de Cor", una iniciativa que desde 2015 contribuye a transformar y revitalizar la imagen urbana de la ciudad. Actualmente, Vigo cuenta con más de 190 murales al aire libre.
En esta nueva edición, el Gobierno local destinará 379.000 euros a la creación de 12 nuevos murales y a la restauración de obras de convocatorias anteriores.
Las nuevas intervenciones artísticas se repartirán por distintos puntos de la ciudad. Estos son los emplazamientos previstos:
- Rúa Torrecedeira, 97
- Avenida de Castrelos, 196
- Rúa Covadonga, 36
- Rúa Toledo, 40
- CPR Plurilingüe Alba
- Túnel de Matamá
- Túnel de Praza de América
- Túnel de la rúa Cachamuíña
- Túnel de Estorniño, parque de A Bouza (Coia)
- Rúa Hispanidade, 81
- CEIP Fléming