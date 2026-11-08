Vigo sumará 12 nuevos murales artísticos: estos son los lugares donde estarán

La Xunta de Gobierno del Concello de Vigo aprobó este viernes una nueva edición del programa de murales artísticos "Vigo, Cidade de Cor", una iniciativa que desde 2015 contribuye a transformar y revitalizar la imagen urbana de la ciudad. Actualmente, Vigo cuenta con más de 190 murales al aire libre.

En esta nueva edición, el Gobierno local destinará 379.000 euros a la creación de 12 nuevos murales y a la restauración de obras de convocatorias anteriores.

Las nuevas intervenciones artísticas se repartirán por distintos puntos de la ciudad. Estos son los emplazamientos previstos: