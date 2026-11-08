Las Rías Baixas, en alerta amarilla por fenómenos costeros adversos hasta el martes

Las Rías Baixas, al igual que el resto de la costa atlántica gallega, estarán bajo aviso amarillo por fenómenos costeros adversos a partir de las 21:00 horas de este domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El aviso, de riesgo bajo, responde a la previsión de vientos del sur de fuerza siete, entre 50 y 61 kilómetros por hora.

Las condiciones adversas se mantendrán, al menos, hasta el martes 10 de noviembre.

La culpable de esta situación meteorológica es la Borrasca Bruna, todavía al oeste de la comunidad pero que va acercándose y enviando diversos frentes.

Estos traerán las ansiadas lluvias, en un momento en el que varias zonas con 59 municipios están en alerta o prealerta por sequía.