Un nuevo parking subterráneo en el centro de Cangas (Pontevedra): así es el proyecto que estudia Zona Franca

El delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, han formado este pasado viernes un protocolo para estudiar la viabilidad del proyecto para recuperar el entorno de Ojea y la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Según han informado fuentes de Zona Franca a Europa Press, el documento marca las bases de colaboración entre ambas instituciones, con el fin de poner en valor el patrimonio arquitectónico industrial de Cangas. Así, se proyecta la recuperación de las naves conserveras de Ojea, hoy cerradas y en estado de ruina.

También expresa la necesidad de dar respuesta a la falta de aparcamiento en el centro del municipio, y plantea la construcción de un parking, que se extendería desde las primeras naves de la explanada, al lado del Ayuntamiento, hasta la Alameda Nova.

Una vez firmado el protocolo, la Zona Franca realizará en las próximas semanas el estudio de viabilidad económica desde doble iniciativa, con el compromiso de tenerlo terminado "antes de Navidad". El proyecto también contempla la urbanización de todo el ámbito y un nuevo parque infantil, regenerando todo ese espacio.

Para esa actuación, es imprescindible que el Ayuntamiento consiga la concesión demanial del ámbito, y el proyecto se encargará cuando el estudio de viabilidad sea positivo y la Xunta haya otorgado esa concesión. El proceso se formalizará con la firma de un convenio entre Zona Franca y el Ayuntamiento de Cangas, que fijará los compromisos concretos de cada administración, la tramitación y la financiación, y las obras necesarias.