Ocho heridos en un accidente múltiple entre cuatro coches en la A-55, en Mos (Pontevedra)

Ocho personas han resultado heridas en una colisión múltiple entre cuatro coches en la A-55, a su paso por Mos (Pontevedra). Todas ellas han tenido que ser trasladadas por el personal sanitario.

Según informa el 112 Galicia, el primer aviso recibido en relación con este accidente llegó alrededor de las 23:10 horas de la noche del sábado. Entonces, la central de emergencias fue alertada de que habían colisionado varios coches en el kilómetro 9 de la A-55, con posibles heridos.

A continuación, los gestores del 112 informaron al 061, al GES de Mos y a la Guardia Civil de Tráfico. Tras acudir al punto, los medios desplazados indicaron que había hasta cuatro turismos implicados en el accidente.