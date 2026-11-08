Cangas (Pontevedra) se manifiesta contra la agresión a un joven al grito de "maricón"

Centenares de personas se dieron cita en la tarde del sábado en Cangas (Pontevedra) para protestar contra la reciente agresión a un joven a gritos de "rojo de mierda, maricón". Según él mismo denunció ante la Guardia Civil el pasado martes, un grupo de cinco personas lo persiguió y le destrozó el coche, provocando daños en los faros y en el espejo retrovisor.

La convocatoria del colectivo O Morrazo Antifascista, encabezada con una gran pancarta en la que se leían estas mismas palabras, llevó a los asistentes a recorrer el centro urbano de la localidad hasta confluir en el Ayuntamiento, donde se procedió a la lectura del manifiesto.

El grupo convocante, que denunció los hechos públicamente tras suceder, considera que este "no es un hecho aislado", sino que se trata de "una agresión fascista perpetrada por un grupo de neonazis a una persona por su militancia política y social de la comarca". Este fue el motivo que les llevó a organizar la protesta, que inicialmente iba a ser una concentración y recibió una amplia respuesta.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa, Araceli Gestido, ha expresado su "enorme satisfacción" ante la "extraordinaria" respuesta ciudadana en la movilización. "Demuestra, una vez más, que Cangas y O Morrazo son una tierra marcadamente antifascista, con una larga tradición de lucha por la libertad, la democracia y la justicia social", ha subrayado.

Gestido ha celebrado que en un contexto en el que "algunos pretenden sembrar el miedo, la intolerancia y la violencia", los habitantes de Cangas y O Morrazo "responden con unidad, firmeza y dignidad".

"La mejor respuesta al fascismo es una sociedad que no calla, que no mira a otro lado y que sale a la calle a defender la libertad. ¡En Cangas y en O Morrazo, al fascismo ni un paso atrás!", ha proclamado la mandataria local.

En este sentido, ha reiterado su "más absoluta condena" a la agresión y ha trasladado "toda su solidaridad" a la víctima, asegurando que aunque se pueda pensar de forma diferente y defender ideas distintas "nunca se puede permitir que la violencia se use para intimidar o silenciar".

Un detenido

Por el momento, uno de los presuntos autores ya ha sido detenido. La Guardia Civil lo arrestó el miércoles y, a continuación, pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos investigado por un delito de odio.

Según los hechos denunciados, el joven iba en su coche cuando notó que otro vehículo lo perseguía con cinco personas encapuchadas en su interior. En un momento dado, paró el vehículo, cogió una mochila con un ordenador dentro y trató de escapar corriendo, siendo perseguido. Por ello, tuvo que soltar finalmente la mochila ya que casi lo habían alcanzado.

Cuando pudo volver, su mochila había desaparecido y su coche había sufrido múltiples daños, con varios faros rotos y el espejo retrovisor inservible. Además, O Morrazo Antifascista aseguró que el joven se dirigía a su casa cuando varios encapuchados armados con porras le gritaron: "Rojo de mierda, maricón. Hijo de puta. Te vamos a reventar".