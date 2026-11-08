La acampada por la vivienda de Vigo prepara su desmontaje pasada la huelga del 11N

La Acampada por la Vivienda de Vigo, instalada desde el pasado 12 de octubre en la alameda de la plaza de Compostela, continuará después de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Así lo han acordado durante la asamblea celebrada este domingo.

"Una vez finalizada la huelga, la acampada seguirá en la plaza de Compostela", aseguran en un comunicado remitido a los medios de comunicación. Sin embargo, a partir del 15 de noviembre comenzará un proceso progresivo de desmantelamiento que se desarrollará a lo largo de la semana siguiente.

Sin embargo, aseguran que el final de la acampada no supondrá el fin de la movilización.

Así, una vez finalizado el proceso de desmantelamiento, que comenzará el día 15 y todavía no tiene una fecha concreta de conclusión, las personas que forman parte de la iniciativa continuarán su actividad como un colectivo asambleario organizado para luchar por el derecho a la vivienda. Desde el colectivo advierten de que necesitarán al menos una semana para desmontar toda la infraestructura instalada actualmente en la alameda, que permite dormir, comer, prestar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y acoger las distintas actividades que se organizan.

Actualmente, hay instaladas más de 70 tiendas de campaña, en las que duermen otras tantas personas, dependiendo de la noche y de sus circunstancias particulares. Alrededor de 40 personas pernoctan cada día en ellas y, además, realizan labores de vigilancia ininterrumpida hasta la mañana siguiente.

Apoyo a las personas sin hogar

Entre las diferentes funciones que está desarrollando la Acampada por la Vivienda se encuentra la ayuda y el apoyo a personas en situación de sinhogarismo o en riesgo de exclusión social. Esta labor también continuará durante y después del proceso de desmantelamiento.

También destacan su estrecha colaboración con Juan Carollo, acampado en la plaza del Rey y en huelga de hambre para reclamar al Concello y a la Xunta la creación de una Mesa Social con los diferentes agentes implicados en este ámbito en la ciudad. El colectivo muestra su apoyo tanto a esta reivindicación como a la protesta de Carollo, con quien mantiene una comunicación constante.