Una persona herida tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en A Estrada (Pontevedra)

Los servicios de emergencia han excarcelado a una persona que ha resultado herida tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en A Estrada (Pontevedra).

El accidente, en el que no hubo más heridos, ocurrió en torno a las 23:10 horas de la noche del viernes. Según la información del 112 Galicia, el turismo se salió de la carretera y batió lateralmente contra un árbol en la parroquia de Parada. Entonces, el conductor no era capaz de salir.

Fueron informados del suceso el 061, los Bomberos de O Deza, Emerxencias de A Estrada y la Guardia Civil de Tráfico. Los servicios de emergencias tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar al implicado, trasladado a bordo de una ambulancia hasta el hospital de referencia.