Comienza la cuenta atrás para la Navidad en Vigo: "Todos los Ayuntamientos del mundo se sienten representados"

Vigo ya cuenta los días para Navidad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha activado este domingo el reloj con la cuenta atrás hasta el día de Nochebuena a las 00:00 horas. "Viva la Navidad y viva Vigo", festejó.

La pantalla gigante, situada en Policarpo Sanz con la Porta do Sol, recoge los días, horas, minutos y segundos que faltan para uno de los días más señalados en la ciudad de Vigo. "Es el reloj que nos dice lo que nos queda para que llegue la Navidad a Vigo. Por tanto, es la cuenta atrás para la Navidad de todo el planeta", celebró el regidor.

"Todos los Ayuntamientos del mundo se sienten representados por la Navidad de Vigo", aseguró Caballero, a la vez que defendió que la ciudad olívica reinventó la Navidad del siglo XXI.

"Queremos mandar un mensaje de ocio, de alegría y de diversión para que todo el mundo venga a la Navidad de Vigo", añadió el alcalde. Asimismo, animó a vigueses y turistas a asistir al encendido de las luces de Navidad que se celebrará el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas.