La Xunta acepta reunirse con Caballero por el Mundial: "Hay que trabajar con rigor y lealtad institucional"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha enviado una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la que acepta reunirse con el regidor para que la ciudad olívica pueda ser sede del Mundial de Fútbol 2030, aunque le pide "lealtad institucional" y no "confrontaciones estériles".

De esta manera, Europa Press recoge que el líder autonómico responde a una segunda misiva enviada por el regidor sobre el tema, en la que Caballero le pide una reunión "al más alto nivel" que incluya también al presidente de la Diputación, Luis López.

Ahora, Rueda le explica que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a asistir a dicho encuentro que convoque el Concello, al cual acudirá el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que es el encargado de liderar este tema.

Alfonso Rueda le recuerda a Caballero que ya en 2022 la Xunta se mostró a favor de apoyar a Vigo como sede del Mundial. "Por eso, no se puede trabajar de otra forma que no sea con garantías, transparencia, rigor y lealtad institucional", reivindica Rueda, esperando que no haya "confrontaciones estériles".

"Un ruido sin fundamento que no contribuye a nada más que a generar polémicas que la Xunta de Galicia, desde luego, no está alimentando", subraya el presidente autonómico.

Apoyo "inequívoco"

Él insiste en el apoyo "inequívoco" de la Xunta para que Vigo sea sede del Mundial, esperando que las inversiones necesarias sean financiadas a partes iguales por las cuatro administraciones: Concello, Diputación, Xunta y Gobierno central (pese a que Caballero elimina de la ecuación al Gobierno).

Rueda avanza que "hay mucho trabajo por delante" y que es necesario conocer los pasos que ha dado el gobierno local para llegar a tiempo al Mundial, por lo que espera que en la reunión propuesta por Caballero puedan conocerse más datos, y que a ella acuda también el Gobierno, insiste.

En la misma línea ha hablado precisamente Diego Calvo. En un audio enviado a los medios de comunicación ha dicho que Caballero "parece que está más interesado en enredar que en poner soluciones".

El conselleiro ha subrayado que la Xunta "desde el principio" ha mostrado su apoyo a la candidatura de Vigo, por lo que acudirá a la reunión prevista por Caballero, en la que espera que también haya representación del Gobierno central.

"Satisfacción absoluta"

Por su parte el alcalde de Vigo, Abel Caballero ha mostrado su "satisfacción absoluta" por la aceptación de la reunión por parte de Rueda, aunque ha reconocido que preferiría que fuese el propio presidente autonómico quien acudiese. El regidor ha señalado que acepta la delegación del conselleiro y que ahora están pendientes de la respuesta de la Diputación de Pontevedra para comenzar a fijar una fecha.

El objetivo principal del encuentro será cerrar el compromiso económico de las administraciones para afrontar la reforma del estadio municipal. Según ha defendido el alcalde, la financiación debe repartirse a partes iguales entre la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo, de forma que cada institución asuma un tercio del coste.