Vigo sale a la calle este viernes para exigir soluciones a la crisis de la vivienda

Vigo vuelve a salir a la calle por el derecho a la vivienda y para protestar contra la especulación Treintayseis

La plataforma Alianza Pola Vivenda se concentra este viernes, 6 de noviembre, a las 19:00 horas frente al Marco con el objetivo de reclamar el derecho a una vivienda digna. La concentración, originalmente fijada para el 30 de octubre, fue pospuesta una semana en solidaridad con las víctimas del accidente de tren de Urda.

"La situación de la vivienda en Vigo no deja de empeorar. Los precios no dejan de subir y parecen no tener techo. La oferta de vivienda habitual se reduce y tanto el Concello de Vigo como la Xunta de Galicia no están realizando los esfuerzos necesarios para movilizar las más de 22.000 viviendas vacías de la ciudad", denuncian desde la plataforma.

En este sentido, critican que las administraciones ignoran "la raíz del problema", que atribuyen a la especulación. Por eso, con esta concentración exigen soluciones para hacer frente al conflicto de la vivienda, con medidas "valientes y contundentes" que contribuyan a hacer efectivo el derecho a un techo y garanticen que toda persona que lo necesite pueda acceder a una vivienda digna, estable y asequible.

En concreto, exigen a la Xunta y al Concello de Vigo que declaren la ciudad como zona de mercado residencial tensionado para poder aplicar el control de los precios del alquiler y combatir directamente la especulación; que frenen los pisos turísticos mediante una moratoria en todo el municipio; que garanticen que ninguna persona en situación de vulnerabilidad afectada por un desahucio se quede sin una alternativa habitacional; que impulsen soluciones reales, marcos legislativos y políticas públicas para colectivos vulnerables e invisibilizados que garanticen su protección y acompañamiento integral frente a los abusos, la persecución por motivos de racialización, la xenofobia, la LGTBIfobia y cualquier otra forma de discriminación en el sector inmobiliario; y que apliquen un plan con perspectiva de género para acabar con el sinhogarismo y el chabolismo.

Además, exigen crear "de inmediato" un parque público de vivienda a partir de los inmuebles existentes, movilizando las viviendas vacías mediante elevados gravámenes a los multipropietarios y recuperando las viviendas de fondos de inversión y bancos.

Por otra parte, demandan paralizar los Proyectos de Interés Autonómico de Lavadores y buscar ubicaciones que no expulsen al vecindario ni eliminen los usos agrícolas tradicionales. También apuestan por una consulta en profundidad con las comunidades afectadas y por distribuir la vivienda pública por los distintos barrios de la ciudad.