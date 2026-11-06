Más de 12 millones de luces LED iluminarán las calles de Vigo a partir del 14 de noviembre

La Navidad de Vigo volverá a brillar a partir del sábado 14 de noviembre con más de 12 millones de puntos de luz LED. La Xunta de gobierno local ha aprobado este viernes la iluminación decorativa y artística repartida por 500 calles y plazas de la ciudad.

El alcalde, Abel Caballero, ha detallado que el alumbrado navideño de este año incluirá 1.169 arcos ornamentales, 3.000 motivos decorativos y la iluminación de más de 2.700 árboles. "Son luces frías para evitar causar daños a los ejemplares", aseguró. La decoración también incluirá el árbol gigante y el bosque navideño de la Porta do Sol.

Además de la iluminación, el programa contempla diferentes actividades de animación en las calles y zonas comerciales, con actuaciones de corales, grupos folclóricos, pasacalles de rondallas, bandas de gaitas y propuestas infantiles. Entre ellas destacan actuaciones de corales y orfeones, conciertos matinales de bandas de música, música vocal barroca y villancicos. A esto se sumarán proyecciones interactivas e inmersivas de luz y sonido sobre el suelo y las fachadas de los edificios.

"Queremos que la Navidad de Vigo vuelva a ser la Navidad de todo este planeta", celebró el regidor.