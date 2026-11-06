Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Ofrecido por:

Vigo

Más de 12 millones de luces LED iluminarán las calles de Vigo a partir del 14 de noviembre

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha detallado la programación festiva, que incluye numerosas actividades

Más información: Todas las novedades de la Navidad de Vigo 2026: nueva ubicación de la noria, más luces y una gran sorpresa

Publicada
Síguenos

La Navidad de Vigo volverá a brillar a partir del sábado 14 de noviembre con más de 12 millones de puntos de luz LED. La Xunta de gobierno local ha aprobado este viernes la iluminación decorativa y artística repartida por 500 calles y plazas de la ciudad.

El árbol de Navidad de la Puerta del Sol.

El alcalde, Abel Caballero, ha detallado que el alumbrado navideño de este año incluirá 1.169 arcos ornamentales, 3.000 motivos decorativos y la iluminación de más de 2.700 árboles. "Son luces frías para evitar causar daños a los ejemplares", aseguró. La decoración también incluirá el árbol gigante y el bosque navideño de la Porta do Sol.

Además de la iluminación, el programa contempla diferentes actividades de animación en las calles y zonas comerciales, con actuaciones de corales, grupos folclóricos, pasacalles de rondallas, bandas de gaitas y propuestas infantiles. Entre ellas destacan actuaciones de corales y orfeones, conciertos matinales de bandas de música, música vocal barroca y villancicos. A esto se sumarán proyecciones interactivas e inmersivas de luz y sonido sobre el suelo y las fachadas de los edificios.

"Queremos que la Navidad de Vigo vuelva a ser la Navidad de todo este planeta", celebró el regidor.