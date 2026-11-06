Exigen responsabilidades a la dirección de la viguesa Frutas Sol por su cierre

La CIG-Servizos ha denunciado la "grave situación" en la que se encuentran los trabajadores de Frutas Sol, que cuenta con numerosos establecimientos en el sur de la provincia de Pontevedra, tras la decisión empresarial de cerrar las tiendas e iniciar un proceso de despido colectivo.

En un comunicado remitido a Europa Press, el sindicato ha pedido responsabilidades a la dirección de la compañía, reclamando "garantías" para los cerca de medio centenar de empleados que están en una situación de "incertidumbre".

"Estamos ante un nuevo ejemplo de cómo las decisiones empresariales pueden acabar trasladando todo el coste de una crisis a los trabajadores, que después de años de dedicación y esfuerzo ven cómo desaparece la actividad de la empresa sin recibir explicaciones ni garantías suficientes sobre sus derechos", ha señalado el responsable de Organización de la CIG-Servizos, Pedro Pérez.

Entre las principales reclamaciones se encuentran el pago de todos los salarios y atrasos pendientes, una garantía de recibir las indemnizaciones legalmente correspondientes y un análisis de posibles responsabilidades solidarias de las empresas vinculadas, entre otras peticiones del sindicato.